ریزش ۳۷ هزار واحدی شاخص کل بورس تهران در هشتمین روز زمستانی

افت شاخص کل و هموزن در پایان معاملات
در پایان دادوستدهای بازار نقدی بورس اوراق بهادار تهران، شاخص کل با کاهش ۳۶۹۹۶.۲۶ واحدی به سطح ۴,۱۲۳,۶۲۶.۸۵ واحد رسید. این افت نشان داد با وجود معاملات سنگین و حجم بالای دادوستدها، کفه عرضه در بخش قابل توجهی از نمادهای شاخصساز سنگینتر بوده است.
شاخص کل هموزن نیز عملکرد به مراتب ضعیفتری داشت و با کاهش ۱۴۴۵۳.۴۵ واحدی در عدد ۱,۱۳۳,۱۹۱.۹۴ واحد ایستاد؛ موضوعی که نشان میدهد فشار فروش تنها محدود به چند نماد بزرگ نبوده و دامنه گستردهای از سهام بازار را در بر گرفته است.
عقبنشینی شاخصهای قیمتی و آزاد شناور
شاخص قیمت وزنی ارزشی با کاهش ۶۵۰۳.۰۳ واحدی به رقم ۷۲۴,۸۳۱.۵۲ واحد رسید و شاخص قیمت هموزن نیز افت ۷۲۰۰.۸۹ واحدی را تجربه کرد و در سطح ۵۶۴,۵۷۰.۵۸ واحد قرار گرفت.
همچنین شاخص آزاد شناور با کاهش ۳۶۶۳۸.۱۲ واحدی تا سطح ۵,۱۶۳,۲۰۸.۴۷ واحد عقب نشست که بیانگر افزایش عرضه در نمادهای بزرگ و دارای سهام شناور بالا است.
ارزش و حجم معاملات؛ رکوردشکن اما هشداردهنده
با وجود افت معنادار شاخصها، ارزش معاملات امروز بورس تهران رقم قابل توجهی را ثبت کرد. در مجموع ۹۰۱,۷۸۱ معامله در بازار انجام شد، حجم معاملات به ۵۴.۸۹۰ میلیارد سهم رسید و ارزش معاملات نیز حدود ۲۷۵,۲۱۳.۰۶۳ میلیارد تومان گزارش شد.
ارزش کل بازار بورس تهران در پایان معاملات امروز برابر با ۱۲۳,۵۸۴,۵۸۰.۰۵۲ میلیارد تومان بود که نشان میدهد افت شاخصها بیشتر از جنس اصلاح قیمتی بوده تا افت ارزش بازار.
نمادهای اثرگذار بر شاخص کل
در میان نمادهای تأثیرگذار، فملی با قیمت پایانی ۱۲,۹۹۰ ریال و تأثیر مثبت ۱۲۹۶۳.۵۶ واحدی بیشترین نقش را در مهار ریزش شاخص کل ایفا کرد.
در سمت مقابل، نماد فارس با تأثیر منفی ۹۳۴۳.۱۱ واحدی بیشترین فشار را بر شاخص وارد کرد. پس از آن وبملت با کاهش ۳۳۳۳.۳ واحدی، وغدیر با افت ۲۹۵۵.۰۹ واحدی، شستا با کاهش ۲۷۲۹.۵۴ واحدی و وپاسار با اثر منفی ۲۵۰۶.۵۴ واحدی از دیگر نمادهای شاخصساز منفی بازار بودند. نماد شپدیس نیز با تأثیر مثبت ۲۴۴۸.۵۶ واحدی در میان معدود نمادهای حامی شاخص قرار گرفت.
پرتراکنشترین نمادهای بورس تهران
بر اساس تعداد معاملات، نماد ذوب با ثبت ۵۲۳۰۲ معامله پرتراکنشترین نماد بورس تهران بود. پس از آن وبملت با ۴۸۲۶۵ معامله، خودرو با ۳۰۰۲۳ معامله، شبندر با ۲۵۸۵۳ معامله، فولاد با ۲۵۷۱۷ معامله، وتجارت با ۲۳۷۶۰ معامله و نماد با ۲۱۱۹۱ معامله بیشترین حضور معاملهگران را به خود اختصاص دادند.
وضعیت بازار اول و دوم بورس
در بازار اول بورس، شاخص این بازار با کاهش ۱۶۰۰۹.۵۷ واحدی به عدد ۳,۳۸۲,۳۲۸.۹۵ واحد رسید. همزمان شاخص بازار دوم افت سنگینتری را ثبت کرد و با کاهش ۱۰۸۸۳۶.۰۳ واحدی در سطح ۷,۱۸۲,۳۸۲.۹۴ واحد ایستاد؛ آماری که از فشار فروش بالاتر در نمادهای بازار دوم حکایت دارد.
وضعیت فرابورس ایران
در بازار فرابورس ایران نیز فضای منفی حاکم بود. شاخص کل فرابورس در پایان معاملات با کاهش ۴۸۴.۲۱ واحدی به عدد ۳۴,۲۱۳.۸۶ واحد رسید که نشاندهنده تداوم فشار عرضه در نمادهای این بازار است.
معاملات و ارزش بازار فرابورس
در این بازار ۵۱۵,۳۳۶ معامله ثبت شد، حجم معاملات به ۱۴.۳۲۹ میلیارد سهم رسید و ارزش معاملات نیز حدود ۱۵۶,۵۵۴.۱۰۳ میلیارد تومان بود.
ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران ۱۸,۸۴۳,۲۶۷.۵۵۸ میلیارد تومان و ارزش بازار پایه ۴,۱۹۷,۶۳۴.۴۳۷ میلیارد تومان گزارش شد.
نمادهای اثرگذار و پرتراکنش فرابورس
در میان نمادهای اثرگذار فرابورس، آریا با تأثیر منفی ۷۴.۹ واحدی، مارون با کاهش ۵۲.۲ واحدی و کگهر با افت ۴۳.۵۷ واحدی بیشترین نقش را در افت شاخص داشتند.
از نظر تعداد معاملات، نماد کیمازی با ۷۹۲۴۴ معامله پرتراکنشترین نماد فرابورس بود. پس از آن بانیان با ۳۴۴۶۱ معامله، کوچین با ۲۱۱۹۳ معامله، هانیکو با ۲۱۰۲۰ معامله، فزر با ۸۴۴۰ معامله، کرمان با ۵۴۸۹ معامله و دزاگرس با ۴۸۳۸ معامله در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
عرضه اولیهها ادامه دارد؛ تدارک بازار دوم بورس برای میزبانی جدید
در حاشیه تحولات بازار باید اشاره کرد روز گذشته در بورس تهران، جلسه معارفه شرکت توسعه ساختمان سپهر تهران (با نماد ثپهران) جهت عرضه سهام در بازار دوم بورس تهران، با محوریت تشریح شفافیت مالی و وضعیت سرمایه این مجموعه برگزار شد. بر اساس گزارشهای ارائه شده، این شرکت با وجود رکود حاکم بر بازار املاک، دارای صورتهای مالی فاقد بند حسابرسی و سود عملیاتی باکیفیت است و گزارش ارزشگذاری آن با رویکردی محافظهکارانه تهیه شده است. همچنین اعلام شد که سرمایه ثپهران در حال حاضر ۱,۰۰۰ میلیارد تومان است و مراحل نهایی افزایش سرمایه تا سقف ۱,۵۰۰ میلیارد تومان در دست اقدام قرار دارد.
این عرضه در راستای استراتژی کلان خروج نهادهای مالی از بنگاهداری و مولدسازی داراییها صورت میگیرد؛ سیاستی که پیش از این در عرضه مجموعههای حوزه نیشکر منجر به اصلاح ساختار مالی و تسویه بدهیها شده بود. سهامدار عمده این مجموعه با مالکیت ۹۵ درصدی، ضمن اعلام خبر آمادهسازی سایر شرکتهای زیرمجموعه برای ورود به بورس، بر تعهد خود مبنی بر حمایت همهجانبه از سهامداران خرد و حفظ ثبات سهم پس از عرضه اولیه تأکید کرد.
در همین راستا جواد وکیلی، در این جلسه ضمن تشریح وضعیت این شرکت گفت: سیاستهای گروه سرمایهگذاری سپهر صادرات (با نماد وسپهر) در راستای خروج بانکها از بنگاهداری است. پس از عرضه اولیه «توسعه نیشکر» در سال گذشته، اکنون مقدمات ورود شرکت توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) فراهم شده است. مدیرعامل نماد وسپهر در خصوص وضعیت مالی این شرکت اظهار داشت: شرکت دارای صورتهای مالی حسابرسی شده مقبول است و بر درآمد عملیاتی پایدار تمرکز دارد. سرمایه فعلی شرکت ۱,۰۰۰ میلیارد تومان است و افزایش سرمایه تا ۱,۵۰۰ میلیارد تومان نیز در مراحل پایانی قرار دارد.
وی همچنین از برنامه سهامدار عمده برای حمایت از سهم خبر داد و اعلام کرد شرکتهای «خمیر مایه و الکل رازی» و «کشت و صنعت نیشکر امام خمینی» نیز در صف ورود به بازار سرمایه قرار دارند.
دورنمای بازار سهام
بازار سرمایه در این روزها نشان داد که منطق چارت و تکنیکال در برابر «ریسکهای سیستماتیک» و اخبار سیاسی خلع سلاح شده است. تجربه نشان داده در روندهای پرقدرت نزولی یا صعودی، خطوط حمایت و مقاومت کارایی خود را از دست میدهند.
با این حال، ورود شرکتهای جدید با صورتهای مالی شفاف میتواند به عمقبخشی بازار کمک کند. در شرایط فعلی که چشمانداز تورمی و رشد دلار وجود دارد، معاملهگران یا باید ریسک فضای مبهم سیاسی «نه جنگ و نه صلح» را بپذیرند و یا با تمرکز بر سهام بنیادین و عرضههای اولیه دارای پتانسیل، پرتفوی خود را در برابر تلاطمات محافظت کنند.
