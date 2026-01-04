به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، شرکت سوئیسی «پونکت» گوشی هوشمند MC۰۳ را با سیستمعامل AphyOS عرضه میکند؛ یک نرمافزار سفارشی مبتنی بر پروژه متنباز اندروید که سرویسهای گوگل و قابلیتهای ردیابی در پسزمینه را حذف کرده و در مقابل، امکان کنترل بیشتر بر مجوزها و دسترسیهای شبکه را در اختیار کاربران قرار میدهد.
پونکت همچنین مجموعهای از ابزارهای متمرکز بر حریم خصوصی، از جمله سرویسهای VPN، ایمیل و فضای ذخیرهسازی ابری را بهصورت یک بسته نرمافزاری ارائه کرده است. این خدمات در سال نخست بهصورت رایگان در دسترس کاربران قرار دارند و پس از آن، نیازمند پرداخت حق اشتراک خواهند بود. البته گوشی بدون این ابزارها نیز قابل استفاده است، اما دریافت بهروزرسانیها و برخی قابلیتها بهصورت محدود انجام میشود.
گوشی MC۰۳ در رده دستگاههای میانرده قرار میگیرد. این مدل به نمایشگر ۶.۶۷ اینچی AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز مجهز شده و از تراشه Dimensity ۷۳۰۰ مدیاتک در کنار ۸ گیگابایت حافظه رم بهره میبرد؛ ترکیبی که برای استفاده روزمره کاملاً مناسب ارزیابی میشود. با این حال، این گوشی برای رقابت مستقیم با پرچمداران بازار طراحی نشده است.
در بخش دوربین، MC۰۳ به یک دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، یک لنز اولتراواید و یک دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی مجهز شده که نشاندهنده عملکرد قابل قبول دستگاه در عکاسی است.
یکی از ویژگیهای شاخص این گوشی، باتری قابل تعویض آن است؛ قابلیتی که در گوشیهای هوشمند مدرن بهندرت دیده میشود. این باتری ظرفیتی در حدود ۵۲۰۰ میلیآمپرساعت دارد و از شارژ سیمی و بیسیم پشتیبانی میکند. MC۰۳ برای استفاده در شرایط سخت طراحی شده و با دریافت گواهی IP۶۸، در برابر آب و گردوغبار مقاوم است. وزن این دستگاه ۲۴۰ گرم اعلام شده است.
پونکت قیمت گوشی MC۰۳ را ۶۹۹ یورو تعیین کرده و پیشبینی میشود محمولههای اولیه آن در ماه جاری ارسال شوند. همچنین عرضه این دستگاه در فصل بهار در بازار آمریکای شمالی آغاز خواهد شد.
نظر شما