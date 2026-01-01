موبایل ۲۰۰ دلاری سامسونگ روانه بازار آمریکا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، موبایل Galaxy A۱۷ ۵G با قیمت پایه ۱۹۹ دلار عرضه می‌شود که از هفتم ژانویه ۲۰۲۶ میلادی در بازار ارائه خواهد شد. در روز هشتم ژانویه نیز گلکسی تب ای ۱۱+ با قیمت ۲۵۰ دلار عرضه می‌شود.

موبایل Galaxy A۱۷ ۵G یک نمایشگر FHD+ Super AMOLED دارد و با همان تراشه اکسینوس ۱۳۳۰ که در Galaxy A۱۶ ۵G به کار رفته عرضه می‌شود. تنظیمات عکاسی آن نیز نسبت به مدل سال قبل تغییر نکرده است و به بیان دیگر دستگاه جدید با دوربین ۵۰ مگاپیکسلی اصلی، یک لنز پنچ مگاپیکسلی اولتراواید، لنز دومگاپیکسلی ماکرو و یک دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی به بازار می‌آید. مدل پایه چهار گیگابایت RAM و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی دارد اما می‌توان حافظه داخلی را کارت میکرو اس دی تا دو ترابایت ارتقا داد. همچنین دستگاه یک باتری پنج هزار میلی آمپرساعتی دارد که از شارژ سریع پشتیبانی می‌کند.

دستگاه دیگر گلکسی تب ای ۱۱+ با نمایشگر ال سی دی ۱۱ اینچی است. دوربین پشتی دستگاه هشت مگاپیکسل و دوربین جلویی پنج مگاپیکسل است. این موبایل با شش گیگابایت RAM و حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی یا هشت گیگابایت RAM و حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی ارائه می‌شود. حافظه این موبایل را هم مانند موبایل جدید می‌توان با کارت میکرو اس دی ارتقا داد. کاربر می‌تواند با یکبار شارژ دستگاه تا ۱۵ ساعت ویدئو تماشا کند. البته تبلت از قابلیت شارژ سریع نیز پشتیبانی می‌کند.