به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، اخیراً شرکت آنر از سری موبایل‌های هوشمند مخصوص بازی به نام آنر وین در چین رونمایی کرده است. دستگاه‌های وین و وین آر تی مجهز به باتری عظیم ۱۰ هزار میلی آمپر ساعتی هستند. اکنون این شرکت تصمیم دارد یک موبایل میان رده به نام آنر پاور ۲ را به عنوان نخستین دستگاهش در ۲۰۲۶ میلادی عرضه کند. این برند پوستری منتشر کرده که تاریخ دقیق رونمایی را تأیید می‌کند.

آنر پاور ۲ در پنجم ژانویه ۲۰۲۶ میلادی رونمایی می‌شود. این دستگاه جایگزین آنر پاور می‌شود که در آوریل ۲۰۲۴ میلادی عرضه شد و مجهز به تراشه اسنپ دراگون ۷ و باتری هشت هزار میلی آمپرساعتی بود.

در بالای پوستر تاکید شده آنر پاور ۲ با یک باتری ۱۰۰۸۰ میلی آمپرساعتی عرضه می‌شود که بزرگترین ظرفیت باتری موبایل در شرکت آنر است. این برند مدعی است با این باتری می‌توان به مدت ۲۰.۳ ساعت به طور مدام از نمایشگر موبایل استفاده کرد ،۲۲ ساعت ویدئو تماشا کرد و ۱۴.۲ ساعت بازی رایانه‌ای انجام داد.

طبق گزارش‌ها آنر پاور ۲ نمایشگر ۶.۷۹ اینچی LTPS OLED دارد که وضوح ۱.۵K با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز ارائه می‌کند. سیستم عامل این دستگاه اندروید ۱۶ است.

در کنار این موارد آنر تأیید کرده تراشه جدید Dimensity ۸۵۰۰ Elite در موبایل به کار رفته است.

همچنین باید ذکر کرد باتری ۱۰۰۸۰ میلی آمپرساعتی آنرپاور ۲ از شارژ ۸۰ واتی پشتیبانی می‌کند اما قادر به شارژ بی سیم نیست. دستگاه مذکور با دو نوع تنظیمات ۱۲ گیگابایت RAM و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی یا ۱۲ گیگابایت RAM و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی ارائه می‌شود.

روی دستگاه آنر پاور ۲ یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی نصب شده و پشت آن نیز دوربین‌های ۵۰ و ۵ مگاپیکسلی به کار رفته است. همچنین تصاویر رسمی از آنر پاور۲ نشان می‌دهند طراحی پشت دستگاه شبیه آیفون پر و۱۷ است.