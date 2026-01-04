تلگرام با تبلیغ اغتشاشات در روزهای اخیر قوانین خود را نقض کرد

محمدمهدی حبیبی، کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نقش تلگرام در انتشار تبلیغات آشوب‌طلبانه در روزهای اخیر گفت: تلگرام به وضوح قوانین خود را نقض کرده است. تلگرام در قوانین خود، تبلیغات سیاسی و تبلیغات مربوط به گروه‌ها و جریان‌های سیاسی آشوب‌طلب را ممنوع اعلام کرده است، اما به طور آشکار این تبلیغات را انجام می‌دهد و هیچ ابایی از آن ندارد.

این فعال فضای مجازی اظهار کرد: علاوه بر این، در چند روز گذشته شاهد تبلیغات متعدد در راستای حمایت از جریان‌های خاص و تحریک مردم برای حضور در خیابان‌ها بودیم. حتی مواردی از جعل هویت و سوءاستفاده از برندهای خبری مانند مشاهده شده که خلاف قوانین این پلتفرم است.

وی افزود: این تناقضات نشان می‌دهد که تلگرام برخلاف ادعای خود مبنی بر قابل مذاکره بودن و همراهی با قوانین، عملاً در حال نقض آن‌هاست. این در حالی است که این شبکه اجتماعی هیچ‌گونه نظارت یا پیگیری از سوی مقامات داخلی کشور ندارد.

حبیبی در خصوص تفاوت نقش آشوب در شبکه‌های اجتماعی داخلی با تلگرام گفت: در شبکه‌های اجتماعی داخلی که توسط خودمان توسعه یافته‌اند، اعمال قانون و تنظیم‌گری به دست خودمان است. در صورتی که تخلفی صورت گیرد، قوه قضائیه می‌تواند پیگیری و با افراد متخلف برخورد کند اما در شبکه‌های خارجی مانند تلگرام، هیچ‌گونه امکان پیگیری یا شناسایی افراد و مسئولان این تخلفات وجود ندارد.

وی ادامه داد: دولت باید در راستای حفظ منافع ملی اقداماتی جدی انجام دهد. بسیاری از شبکه‌های اجتماعی خارجی با اهداف خاصی به ویژه برای تضعیف امنیت کشور ما طراحی شده‌اند و باید برای مقابله با آن‌ها برنامه‌ریزی جدی وجود داشته باشد. متأسفانه در حال حاضر، اراده جدی برای حل این مسائل مشاهده نمی‌شود.

حبیبی همچنین در خصوص فیلترینگ این شبکه‌ها گفت: اگر به مردم سرویس‌های با کیفیت بومی ارائه شود، دیگر نیازی به استفاده از سرویس‌های خارجی نخواهد بود. همانطور که مردم امروز از سرویس‌های بومی مانند آمازون، اوبر و نتفلیکس استفاده نمی‌کنند، اگر سرویس‌های داخلی با کیفیت عرضه شود، مردم نیز از آنها استقبال خواهند کرد.

وی با اشاره به موضوع امنیت، تاکید کرد: اینکه گفته می‌شود فیلترینگ اقدامی ضد امنیتی است، باید با دلایل کارشناسی همراه باشد. مشخص نیست که چرا فیلترینگ برخی شبکه‌ها به عنوان یک تهدید امنیتی شناخته می‌شود در حالی که از اطلاعات مردم در این شبکه‌ها برای اهداف ضد امنیتی استفاده می‌شود.

حبیبی در پایان گفت: مشکل در این است که هیچ برنامه و راهکاری برای حل این معضلات وجود ندارد و باید این مسائل با دقت و پیگیری جدی حل شود.