برای نخستین بار تغییر آدرس جی میل امکان پذیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، یک سند رسمی پشتیبانی گوگل نشان میدهد کاربران به زودی میتوانند آدرس gamil.com@ خود را بدون ایجاد یک حساب کاربری جدید تغییر دهند.
اگر این تغییر به طور گسترده راه اندازی شود، شیوه تعامل گوگل با هویت دیجیتال در سراسر اکوسیستم آن را متحول میکند. سند مذکور از طریق گروه تلگرامی Google Pixel Hub فاش شده و به نظر میرسد درحال حاضر فقط به زبان هندی است.
جزئیات این سند به طور قدرتمندی حاکی از آن است که طرح مذکور نخست در هندوستان اجرا میشود. همچنین گوگل اشاره کرده این دسترسی به طور تدریجی و نه یکباره فراهم میشود. با این وجود هیچ گمانه زنی یا کد فاش شده ای وجود ندارد.
اطلاعات مذکور به طور مستقیم از زیرساخت پشتیبانی گوگل ارائه شده است.
گوگل از زمانی که سرویس جی میل را ارائه کرد هر حساب کاربری را به طور دائمی به یک آدرس ایمیل متصل کرد. کاربران میتوانستند نام پروفایل خود را تغییر دهند اما آی واقعی gmail.com@ بدون تغییر باقی ماند. این آدرس همچنین برای ورود به سرویسهای یوتیوب، درایو، فوتوز و غیره به کار میرود. بنابراین تغییر نام کاربری به معنای شروع تازه است.
بسیاری از افراد نامهای کاربری قدیمی یا عجیب فقط به دلیل اجتناب از تغییر حسابشان قبول میکردند. برخی دیگر از کاربران حسابهای ثانویه ای میساختند و از آنها به عنوان راه حل دم دستی استفاده میکردند.
در این میان گوگل هیچ گاه راه حلی ساده برای کاربران شخصی جی میل ارائه نکرد. سند جدید نشان دهنده یک تغییر واضح نسبت به این مدل است.
طبق این سند شرکت فناوری مذکور به کاربرانش امکان میدهد آدرس جی میل خود را جایگزین کننندو در عین حال همان حساب را در اختیار داشته باشند. این تغییر دادههای موجود در حساب را دستکاری نمیکند. قسمتهای فایلز، فوتوز، عضویتها و تنظیمات حساب نیز تغییری نخواهندکرد.
نکته مهمتر آنکه گوگل تأیید کرده آدرس قدیمی جی میل همچنان کار میکند. ایمیلهایی که به هر دو آدرس ارسال میشوند، در یک این باکس قرار میگیرند. در واقع یک حساب کاربری دو هویت جی میل دریافت میکند.
البته این ویژگی محدودیتهایی نیز دارد. گوگل هر ۱۲ ماه یکبار اجازه تغییر آدرس جی میل را میدهد. هر حساب کاربری نیز درکل حداکثر فقط سه بار میتواند نام خودرا تغییر دهد. کاربران پس از تغییر نام حساب نمیتوانند در بازه زمانی انتظار برای تأیید، یک آدرس جی میل دیگر بسازند. این محدودیتها نشان دهنده رویکرد محتاطانه جی میل نسبت به تغییرات است.
آدرسهای جی میل، بازیابی حساب، هشدارهای امنیتی و دسترسی به سرویس را تثبیت میکنند. بنابراین تغییرات مکرر ممکن است خطرات سوءاستفاده را افزایش دهد. برای مقایسه، سرویسهایی مانند اوت لوک و Proton Mail از قبل از نامهای مستعار پشتیبانی میکردند.
همچنین کاربران Google Workspace میتوانند آدرسهای جایگزین اضافه کنند. با این وجود، گزینههای مذکور فقط برای طرحهای پولی یا مدیریتشده ارائه میشوند. این نخستین باری است که به نظر میرسد حسابهای استاندارد جی میل قرار است انعطافپذیری مشابهی را به دست آورند.
