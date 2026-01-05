عناصر عربستان خطاب به مزدوران امارات: حد خودتان را بدانید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، سالم الخنبشی استاندار حضرموت و فرمانده نیروهای سپر میهن وابسته به عربستان تاکید کرد که این نیروها در استان مذکور واقع در شرق یمن مستقر شدهاند.
وی بیان کرد: عناصر شورای انتقالی جنوب یمن (مزدوران امارات) باید حد و اندازه خود را بدانند و دست از بازی با منافع سیاسی این استان بردارند.
الخنبشی تاکید کرد: ما از مقامات عالی میخواهیم تصمیمات قاطعی برای توقف تلاشها در راستای بی ثبات کردن حضرموت اتخاذ کنند. اگر این عناصر در لحظات آخر توافق نمیکردند برای بیرون کردن آنها به زور متوسل میشدیم. بیانیه وزارت خارجه عربستان در خصوص ضرب الاجل ۲۴ ساعته برای خروج نیروهای اماراتی یک نشانه کاملاً واضح و قاطع بود.
استان حضرموت در شرق یمن در سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی منازعه میان دولت خودخوانده یمن و نیروهای جنوبی تبدیل شده است. این منطقه به دلیل موقعیت راهبردی و منابع نفتی، همواره صحنه رقابت و کشمکش گروههای مختلف یمنی بوده است. در هفتههای اخیر و با عقب نشینی عربستان از مناطقی در جنوب یمن و واگذاری مواضع خود به امارات و تغییر موازنه قدرت در جنوب این کشور به سود شورای انتقالی جنوب، بحران یمن به سوی مرحلهای پیچیدهتر و خطرناکتر وارد میشود. به تازگی نیز مزدوران وابسته به عربستان پیشرویهایی در این استان محقق کردهاند.
نظر شما