پیشروی نیروهای مورد حمایت عربستان در «حضرموت»؛ یمن درگیر جنگ چندقطبی

خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: اخیراً نیروهای مورد حمایت امارات در شرق یمن پیشرویهایی داشتند و کنترل برخی مناطق را به دست گرفتند. عربستان برای دفاع از نیروهای مورد حمایت خود وارد عمل شده و حملات به نیروهای مورد حمایت امارات داشت. تحولات اخیر در استان حضرموت در شرق یمن، نشاندهنده تغییر قابل توجه در نقشه کنترل و قدرت در این کشور جنگزده است. نیروهای مورد حمایت عربستان با پیشروی موفق، کنترل مناطق استراتژیک از جمله فرودگاه بینالمللی سیئون و مراکز حیاتی استان را به دست گرفتند. این پیشروی نه تنها تغییرات میدانی بلکه بازتعریف توازن قدرت در جنوب و شرق یمن را رقم زده است و پیامدهای آن فراتر از مرزهای حضرموت احساس میشود. استان وسیع و نفت خیز حضرموت اهمیت بالایی برای هر بازیگر داخلی و خارجی دارد و تسلط بر آن توان سیاسی و اقتصادی نیروهای عربستانی را افزایش میدهد.
پیشروی نیروهای مورد حمایت عربستان و بازپسگیری حضرموت
نیروهای مورد حمایت عربستان توانستند کنترل بخش عمدهای از استان حضرموت را به دست بگیرند و مواضع حیاتی از جمله فرودگاه بینالمللی سیئون، مراکز نظامی و مالی را امن کنند. این اقدام پس از عقبنشینی نیروهای شورای انتقالی جنوب انجام شد که پیشتر بخشهایی از جنوب و مناطق نفتخیز حضرموت را در اختیار داشتند. بازپسگیری حضرموت برای نیروهای عربستانی به معنای تثبیت موقعیت میدانی و افزایش مشروعیت سیاسی و امنیتی در استان است و نشان میدهد که توانایی بازیابی مناطق کلیدی و تقویت نفوذ در شرق یمن وجود دارد.
پیشروی نیروهای عربستانی با هماهنگی نیروهای محلی حامی دولت به سرعت انجام شد و کنترل نقاط حساس را تضمین کرد. برنامه تأمین امنیت مناطق شهری و روستایی به طور همزمان اجرا شد تا مسیر برای بازگشت ثبات به استان فراهم شود. این اقدامات نشان میدهد که حضور نظامی عربستان در یمن هنوز از اهمیت عملی و نمادین بالایی برخوردار است و نیروهای محلی در کنار پشتیبانی هوایی و لجستیکی سعودیها نقش مهمی در تثبیت کنترل ایفا کردند.
عقبنشینی شورای انتقالی جنوب و پیامدهای آن
شورای انتقالی جنوب که با حمایت امارات و برنامه استقلالطلبانه فعالیت میکند با عقبنشینی از حضرموت، بخش عمدهای از کنترل خود بر مناطق جنوبی و منابع حیاتی را از دست داد. این عقبنشینی نه تنها موجب کاهش نفوذ گروه در جنوب شد، بلکه شکافهای داخلی ائتلاف عربی و تضاد میان سیاستهای امارات و عربستان در یمن را آشکار کرد. اختلافات موجود درباره آینده جنوب یمن باعث شده بود که شورای انتقالی جنوب قدرت عملیاتی قابل توجهی داشته باشد و اکنون این عقبنشینی، روند کنترل نیروهای عربستانی را تسهیل کرده است.
عقبنشینی این شورا فرصتهای جدیدی برای نیروهای عربستانی ایجاد کرده است تا حضور خود را در مناطق استراتژیک تقویت کنند و کنترل بنادر، فرودگاهها و خطوط مواصلاتی را تثبیت کنند.
اهمیت استراتژیک حضرموت
استان حضرموت به دلیل وسعت، منابع نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی خود اهمیت ویژهای دارد. این استان از مرز عربستان تا دریای عمان امتداد دارد و کنترل آن به معنای دسترسی به منابع اقتصادی و مسیرهای تجاری حیاتی است. پیشروی نیروهای عربستانی در این استان موجب تقویت توان سیاسی و امنیتی آنها و ارسال پیامی روشن به به امارات و شورای انتقالی جنوب است.
تسلط بر حضرموت همچنین امکان دسترسی به منابع مالی و انرژی را فراهم میکند و بر روند تأمین امنیت و ثبات اقتصادی مناطق جنوبی و شرقی یمن تأثیر میگذارد. این کنترل به نیروهای عربستانی اجازه میدهد تا فشار و نفوذ خود را بر مناطق مجاور و مسیرهای مواصلاتی اصلی کشور گسترش دهند و از این طریق نقشه قدرت را در جنوب یمن به نفع خود تغییر دهند.
مناطق تحت کنترل هر گروه در یمن
هماکنون یمن تحت تسلط سه بازیگر اصلی است: نیروهای مورد حمایت عربستان، انصارالله و شورای انتقالی جنوب. نیروهای عربستانی کنترل بخش وسیعی از حضرموت، تعز، مأرب و مناطق محدودتری از الجوف، صعدة و حجه را در اختیار دارند. انصارالله بر صنعاء، عمران، إب، البیضاء، ریمة، المحویت و بخشهای وسیعی از صعدة، حجه، الحدیدة و الجوف تسلط دارند. شورای انتقالی جنوب بخشهای عدن، شبوه، أبین، سقطری و المهرة و مناطق محدودی از الضالع، لحج و حضرموت را کنترل میکند. این توزیع قدرت نشان میدهد که با وجود پیشرویها در حضرموت، یمن هنوز کشور چندقطبی و جنگزدهای است که هیچ بازیگری به طور کامل قادر به کنترل کل کشور نیست. هر تغییر در یکی از استانها، معادلات سیاسی و امنیتی سایر مناطق را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
نتیجه
تحولات اخیر در حضرموت نشان میدهد که نیروهای مورد حمایت عربستان توانستهاند با پیشروی میدانی و بازپسگیری مواضع حیاتی، نقشه قدرت در شرق و جنوب یمن را تغییر دهند. این پیشروی علاوه بر پیامدهای نظامی، پیامدهای سیاسی و اقتصادی نیز دارد و مشروعیت نیروهای عربستانی و متحدانشان را تقویت کرده است. با این حال، یمن همچنان درگیر جنگ چندقطبی است و دستیابی به ثبات کامل مستلزم راهکارهای سیاسی جامع و همکاری منطقهای و بینالمللی است. بازپسگیری حضرموت نشان میدهد که کنترل مناطق استراتژیک و منابع اقتصادی میتواند معادلات قدرت را در جنوب یمن به نفع نیروهای عربستانی تغییر دهد و فشار بر رقبای داخلی و خارجی را افزایش دهد.
