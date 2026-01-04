به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «قسم میخورم!» (۲۰۲۵) ساخته کرک جونز، ساعت ۱۷ پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمیآید.
این فیلم سینمایی در ۱۲۰ دقیقه با زیرنویس فارسی روی پرده میرود.
فیلم سینمایی «قسم میخورم!» در فضای اسکاتلند دهه ۱۹۸۰ آغاز میشود و با نگاهی انسانی، مسیر بلوغ و کنشگری جان دیویدسون را دنبال میکند؛ نوجوانی که با سندرم تورِت و قضاوتهای ناآگاهانه جامعه دستوپنجه نرم میکند و میکوشد هویت و صدایش را بازیابد. روایت، از مدرسه و خانواده تا مواجهههای رسانهای، لحظههایی از تحقیر، همدلی و شوخطبعی ناگزیر این اختلال را کنار هم مینشاند و نشان میدهد چگونه آگاهی و پذیرش میتواند تبعیض را به همدلی بدل کند.
در این فیلم رابرت آرامایو، تیری مابونگا، پیتر مولان، ماکسین پیک، شرلی هندرسون، پل دانلی، استیون کری، اسکات الیس واتسون، داگلاس رنکین، آدام مکنامارا، کریس دیکسون و ... به ایفای نقش پرداختند.
نظر شما