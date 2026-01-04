برگزاری تجمع بزرگداشت شهید ابو عبیده در تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، ده‌ها تونسی با برپایی تجمع حمایت از نوار غزه، از شخصیت حذیفه الکحلوت ملقب به ابوعبیده سخنگوی سابق گردان‌های القسام که در جنگ اخیر علیه غزه به شهادت رسید، تمجید کردند.

این تجمع توسط انجمن انصار فلسطین در مرکز پایتخت تونس با حضور فعالان، سیاستمداران و اعضای انجمن‌های جوانان فلسطینی و عرب برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع پرچم‌های فلسطین را برافراشته و شعارهای حمایت از مقاومت را سرداده و بر ادامه همبستگی مردمی با غزه در مواجهه با تجاوزات اسرائیل تاکید کردند.

مراد الیعقوبی، رئیس انجمن انصار فلسطین ضمن سخنانی در این تجمع گفت که جنگ علیه غزه پایان نیافته، بلکه به اشکال دیگری ادامه دارد.

وی افزود که صحبت از توقف جنگ با هدف کاهش فشار بر اسرائیل و منحرف کردن توجه بین‌المللی از مسئله غزه صورت گرفته است.

الیعقوبی تاکید کرد که شهادت ابوعبیده نماد بزرگی برای توده‌های مقاومت است. سخنگوی سابق گردان‌های قسام به شهادتی که انتظارش را داشت، نائل شد.

این تجمع با سخنرانی تعدادی دیگر از فعالان تونسی و فلسطینی ادامه پیدا کرد و در آنها بر اهمیت ادامه حمایت عربی از مردم فلسطین و افزایش فشار بر اشغالگران صهیونیست برای توقف جنایاتشان در غزه تاکید شد.

همچنین در این تجمع، تصاویر و ویدئوهایی از درگیری‌های فلسطینیان با نیروهای اشغالگر به نمایش گذاشته شد تا آگاهی عمومی نسبت به این مسئله افزایش یابد و رنج‌های انسانی در این نوار برجسته شود.