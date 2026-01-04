به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور در روز ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: در محور هراز مسیر جنوب به شمال در محدوده سه‌راهی چلاو و مسیر شمال به جنوب در حدفاصل نارنجستان تا سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در آزادراه پردیس تهران حدفاصل تونل شماره ۳ تا تونل شماره ۲ و در آزادراه قزوین کرج محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، ترافیک سنگین حاکم است.

به گفته سرهنگ شیرانی، تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران بومهن، آزادراه تهران شمال، آزادراه قزوین رشت (رفت و برگشت) و همچنین آزادراه تهران پردیس روان گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا در پایان تأکید کرد: در حال حاضر تمام محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخله جوی بوده و رانندگان می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سفر ایمنی را تجربه کنند.