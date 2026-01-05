  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۸:۵۹

انسداد شبانه آزادراه تهران کرج به‌دلیل عملیات عمرانی

انسداد شبانه آزادراه تهران کرج به‌دلیل عملیات عمرانی

پلیس راه فراجا از انسداد مقطعی آزادراه تهران کرج به‌دلیل اجرای عملیات نصب پل عابر پیاده بتنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه فراجا، از اجرای عملیات عمرانی نصب پل عابر پیاده بتنی در آزادراه تهران کرج خبر داد و گفت: به‌منظور تأمین ایمنی تردد و اجرای این عملیات، محدودیت و انسداد مقطعی در بخشی از این آزادراه اعمال خواهد شد.

وی با بیان اینکه این عملیات در آزادراه تهران کرج، باند جنوبی، محدوده پیکانشهر انجام می‌شود، افزود: اجرای پروژه از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ لغایت ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ و به‌مدت ۲ شب متوالی، در بازه زمانی ساعت ۲۳:۰۰ تا ۰۵:۰۰ بامداد روز بعد صورت خواهد گرفت.

رئیس پلیس راه فراجا تصریح کرد: در زمان اجرای عملیات، محور مذکور به‌صورت مقطعی مسدود بوده و رانندگان می‌توانند برای تردد از مسیرهای جایگزین شامل بزرگراه شهید همدانی و در صورت لزوم بزرگراه شهید لشگری استفاده کنند.

سردار کرمی‌اسد در پایان ضمن تأکید بر همکاری شهروندان با پلیس راه، از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه به علائم و تابلوهای هشداردهنده و انتخاب مسیرهای جایگزین، عوامل اجرایی و پلیس را در انجام ایمن و سریع این عملیات عمرانی یاری کنند.

کد خبر 6712786

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها