به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه فراجا، از اجرای عملیات عمرانی نصب پل عابر پیاده بتنی در آزادراه تهران کرج خبر داد و گفت: به‌منظور تأمین ایمنی تردد و اجرای این عملیات، محدودیت و انسداد مقطعی در بخشی از این آزادراه اعمال خواهد شد.

وی با بیان اینکه این عملیات در آزادراه تهران کرج، باند جنوبی، محدوده پیکانشهر انجام می‌شود، افزود: اجرای پروژه از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ لغایت ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ و به‌مدت ۲ شب متوالی، در بازه زمانی ساعت ۲۳:۰۰ تا ۰۵:۰۰ بامداد روز بعد صورت خواهد گرفت.

رئیس پلیس راه فراجا تصریح کرد: در زمان اجرای عملیات، محور مذکور به‌صورت مقطعی مسدود بوده و رانندگان می‌توانند برای تردد از مسیرهای جایگزین شامل بزرگراه شهید همدانی و در صورت لزوم بزرگراه شهید لشگری استفاده کنند.

سردار کرمی‌اسد در پایان ضمن تأکید بر همکاری شهروندان با پلیس راه، از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه به علائم و تابلوهای هشداردهنده و انتخاب مسیرهای جایگزین، عوامل اجرایی و پلیس را در انجام ایمن و سریع این عملیات عمرانی یاری کنند.