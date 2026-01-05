به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق خیابان آزادی از استادمعین تا تقاطع بهبودی، بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا یادگار امام (ره)، بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام (ره) و بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از ستاری تا بلوار فرحزادی، بار ترافیک نسبتاً پرحجم و سنگین است.

سرهنگ شریفی در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین از شمیران نو تا پل شریعتی، بزرگراه شهید بابایی از خیابان هنگام تا بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه صدر از قیطریه تا خیابان شریعتی و بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بار ترافیکی نسبتاً پرحجم و سنگین را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: مسیر جنوب به شمال، بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید سلیمانی تا بزرگراه شهید بابایی، بزرگراه بسیج از سه راه افسریه تا شهرک قصر فیروزه، بزرگراه نواب صفوی از پل شهید چراغی تا تونل توحید، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جناح تا بعد از پل ستارخان و بزرگراه سعیدی از یافت آباد تا میدان فتح همچنان شاهد بار ترافیک نسبتاً پرحجم و سنگین هستیم.

سرهنگ شریفی در پایان افزود: بیشترین تصادفات رانندگی، هنگام جا به جایی بین خطوط، گردش به چپ یا راست رخ می‌دهد. رانندگان با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی از عجله و شتاب در معابر پایتخت خودداری کرده و بین خطوط حرکت کنند.