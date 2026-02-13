به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس گزارش ماهانه اوپک از بازار نفت که به نقل از اویل‌پرایس منتشر شده، تولید نفت ائتلاف اوپک پلاس در ژانویه با کاهشی معادل ۴۳۹ هزار بشکه در روز نسبت به دسامبر مواجه شده است.

اختلال در عرضه نفت قزاقستان و همچنین افت تولید ایران و ونزوئلا از دلایل اصلی این کاهش به شمار می‌رود. متوسط تولید اوپک پلاس در نخستین ماه سال میلادی جاری ۴۲.۴۵ میلیون بشکه در روز ثبت شده که نسبت به ماه پیشین خود ۴۳۹ هزار بشکه کاهش نشان می‌دهد.

در این میان، تولید نفت خام قزاقستان افت چشمگیری را تجربه کرد و با ۲۴۹ هزار بشکه کاهش در روز مواجه شد. علت این مسئله، وقوع آتش‌سوزی در تأسیسات برق‌رسانی میدان نفتی تنگیز، بزرگ‌ترین میدان این کشور، بود که به توقف موقت تولید انجامید. این میدان که زیر نظر کنسرسیومی به رهبری شرکت شورون اداره می‌شود، از تاریخ ۱۸ ژانویه به دلیل آسیب به سیستم‌های برق‌رسانی ناچار به توقف تولید و صادرات شد.

هرچند تولید در میدان تنگیز از سر گرفته شده و به‌تدریج در مسیر افزایش قرار دارد، اما افت قابل توجه تولید در ژانویه تأثیر خود را بر جای نهاده و موجب شده خروجی نفت این کشور در اولین ماه سال ۲۰۲۵ به مراتب کمتر از ماه قبل از آن باشد.

افزون بر قزاقستان که عضو غیراوپک محسوب می‌شود، ایران و ونزوئلا، دو عضو اوپک نیز در ژانویه کاهش تولیدی بیش از ۸۰ هزار بشکه در روز را نسبت به دسامبر تجربه کردند. شدت گرفتن تنش‌های ژئوپلیتیکی و همچنین محاصره و به‌دنبال آن تسلط آمریکا بر فروش نفت ونزوئلا، از عوامل مؤثر بر تولید این کشور بوده است.

این توقف‌های ناگهانی و کاهش تولید تا حدودی می‌تواند نگرانی‌ها در خصوص مازاد عرضه نفت را که به‌عنوان عاملی برای فشار نزولی بر قیمت‌ها محسوب می‌شود، تخفیف دهد.

هشت عضو ائتلاف اوپک پلاس شامل عربستان، روسیه، عراق، امارات، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان که از سال ۲۰۲۳ کاهش تولید را در دستور کار داشته‌اند، در اوایل فوریه بار دیگر تصمیم پیشین خود مبنی بر توقف افزایش ماهانه تولید در سه‌ماهه نخست سال جاری را تأیید کردند. این تصمیم که نخستین بار در نوامبر ۲۰۲۵ اتخاذ شده بود، در جلسات متوالی ماه‌های دسامبر و ژانویه نیز تأیید شد؛ به این معنا که سهمیه‌های تولید برای ماه‌های فوریه و مارس بدون تغییر باقی خواهد ماند.