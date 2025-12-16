کاهش چند سنتی قیمت نفت در معاملات امروز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، در معاملات امروز بازار جهانی انرژی قیمت نفت برنت دریای شمال ۳۵ سنت نسبت به دیروز کاهش یافت و به ۶۰.۲۱ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت آمریکا هم کاهش مشابهی را تجربه کرد و هم اکنون با قیمت ۵۶.۴۷ دلار در هر بشکه خرید و فروش می‌شود.

به گزارش پایگاه رسمی اطلاع رسانی سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، هر بشکه نفت تولیدی این سازمان در آخرین معاملات صورت گرفته با قیمت حدود ۶۱ دلار به فروش رسیده است.

به گزارش رویترز، قیمت نفت برنت طی هفته گذشته ۴ درصد کاهش یافته و این در حالیست که به خاطرت تشدید تنش‌ها بین ونزوئلا و آمریکا صادرات نفت کاراکاس هم کاهش یافته است.

از جمله مهمترین دلایل روند کنونی کاهش قیمت نفت که چند روزی است ادامه دارد می‌توان به چشم انداز بروز مازاد عرضه به بازار طی ماه‌های آینده و جدی‌تر شدن موضوع صلح در اوکراین که می‌تواند به بالا رفتن صادرات نفت روسیه منجر شود، اشاره کرد.