۱۲ دی ۱۴۰۴، ۸:۳۴

یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری

نظامیان رژیم صهیونیستی مناطق مختلف کرانه باختری را عرصه تاخت و تاز خود قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نظامیان اسرائیلی بامداد امروز به چندین شهر و روستای کرانه باختری یورش بردند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان اسرائیلی به بلعا در شرق طولکرم حمله کردند. همزمان، منابع محلی از ورود نیروهای اشغالگر به حلحول در شمال الخلیل خبر دادند.

همچنین نیروهای اشغالگر یک خودروی امدادی وابسته به جمعیت هلال احمر فلسطین را در جنین توقیف کردند.

نیروهای اشغالگر در جریان یورش به حلحول، به یک منزل مسکونی یورش برده و چندین خانه دیگر را نیز بازرسی کردند.

در همین حال، نظامیان اسرائیلی به دورا در جنوب الخلیل نیز یورش برده‌اند.

منابع محلی اعلام کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی در جریان یورش به حلحول، از نارنجک‌های صوتی استفاده کرده و عملیات یورش و بازرسی منازل همچنان ادامه دارد.

