بازداشت ۸ خبرنگار زن از سوی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، اتحادیه خبرنگاران فلسطین اعلام کرد که ارتش اشغالگر صهیونیستی طی سال ۲۰۲۵ دست‌ کم ۴۲ خبرنگار فلسطینی از جمله ۸ خبرنگار زن را در کرانه باختری، قدس و سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ بازداشت کرده است.

به گفته این نهاد صنفی، مقامات اشغالگر به سیاست هدف ‌گیری سازمان ‌یافته علیه روزنامه ‌نگاران و خبرنگاران ادامه داده‌اند؛ سیاستی که شامل بازداشت ‌های خودسرانه و اداری، ضرب ‌و شتم، تبعید، مصادره تجهیزات رسانه‌ای و بازجویی ‌های اجباری است و با هدف خاموش‌ کردن پوشش خبری و تضعیف ساختار رسانه‌ای ملی دنبال می ‌شود.

کمیته آزادی‌ های اتحادیه خبرنگاران فلسطین از تغییر خطرناک در الگوی بازداشت ‌ها خبر داد؛ از جمله تمرکز بر خبرنگاران پرنفوذ، تکرار بازداشت یک خبرنگار، گسترش بازداشت اداری بدون تفهیم اتهام و به ‌کارگیری خشونت جسمی و روانی به ‌عنوان ابزار بازدارنده.

در این گزارش ده‌ ها مورد ثبت شده که خبرنگاران حین انجام مأموریت میدانی و پوشش یورش‌ها بازداشت شده‌ اند؛ اقدامی که به‌ گفته اتحادیه، تلاشی برای خالی‌ کردن میدان از شاهدان است. همچنین به افزایش یورش به منازل خبرنگاران و بازداشت آنان در برابر خانواده‌ ها اشاره شده؛ روشی که با هدف درهم ‌شکستن روحی و اجتماعی خبرنگاران انجام می‌شود.

کمیته آزادی‌ها، بازداشت اداری را خطرناک ‌ترین شکل سرکوب توصیف کرد؛ زیرا خبرنگار را به «اسیرِ رأی بدون سقف زمانی» بدل می ‌کند و نقض آشکار قوانین بین‌المللی به شمار می‌ رود. این گزارش همچنین از ضرب ‌و شتم، کشاندن روی زمین، تهدید با سلاح و مصادره تجهیزات بدون بازگرداندن خبر داده که به‌ منظور فلج‌ کردن توان حرفه‌ای خبرنگاران صورت گرفته است.

در پایان، این اتحادیه از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق ‌بشری بین‌المللی خواست به ‌طور فوری مداخله کرده و عاملان و آمران جنایات علیه خبرنگاران فلسطینی را بازخواست و محاکمه کنند.