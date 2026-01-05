مسئول روس: ترامپ با یک فاجعه رو به رو خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، الکسی بوشکوف رئیس کمیسیون سیاست‌های رسانه‌ای مجلس فدرال روسیه تاکید کرد که دستاوردهای آمریکا در قبال ونزوئلا ممکن است در نهایت به یک فاجعه برای دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور تبدیل شود.

وی افزود: رؤسای جمهور قبلی آمریکا نیز از دستاوردهای خود در عراق، افغانستان و لیبی خوشحال بودند و خیلی زود خبر پیروزی‌های موقت خود را منتشر کردند اما این پیروزی‌ها بعداً به شکست‌ها و فجایع مانند آنچه در لیبی و عراق رخ داد تبدیل شد؛ آمریکا سالیان طولانی در این کشورها غرق شده بود.

این سناتور روس تاکید کرد: حمله آمریکا به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور این کشور نقض آشکار تمام قوانین بین المللی به شمار می‌رود و یادآور اقدامات امپریالیستی در قرن نوزدهم است. آمریکا مفهوم غرب وحشی را مجدداً احیا کرد چرا که هر طور که می‌خواهد رفتار می‌کند.