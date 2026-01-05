‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القدس العربی، معترضان در مناطق مختلف جهان با سردادن شعار «دست‌هایتان را از ونزوئلا بردارید» پیام مستقیم خود را به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و اطرافیانش رساندند.

به گزارش رسانه‌ها، دولت ترامپ قصد دارد برای مدت نامعلوم امور ونزوئلا را «مدیریت» کند؛ اقدامی که با مخالفت آشکار رهبران ونزوئلا روبه‌رو شده است.

در همین حال، سفارت آمریکا در مکزیک درباره برگزاری تجمع مقابل ساختمان خود هشدار داد و از کارکنان خواست از منطقه دوری کنند.

این اعتراض‌ها همزمان با انتقادهای شدید از رهبران اروپایی به‌خاطر سکوت در برابر حمله آمریکا صورت گرفت.

اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، تنها از «گذار مسالمت‌آمیز و دموکراتیک» سخن گفت و ربودن نیکلاس مادورو یا کشته شدن ده‌ها نفر در حملات آمریکا را محکوم نکرد.

نخست‌وزیر یونان نیز از اظهار نظر درباره قانونی بودن این اقدامات خودداری کرد، در حالی که آتن شاهد تظاهرات ضدآمریکایی بود.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد حلقه فشار نظامی بر ونزوئلا را حفظ کند و حتی احتمال اعزام نیروهای زمینی را رد نکرد.

او با بیان اینکه این فشارها ادامه خواهد داشت، مدعی شد که تغییرات مورد نظر آمریکا و آینده‌ای «بهتر» برای مردم ونزوئلا رقم می‌خورد.