حضور ۱۷۰۰ معتکف در ۲۰ مسجد شهرستان بشاگرد

حجتالاسلام علی لیاقت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به استقبال پرشور مردم مؤمن و خداجوی شهرستان بشاگرد از مراسم معنوی اعتکاف اظهار داشت: سنت حسنه اعتکاف فرصتی بینظیر برای خلوت با معبود و خودسازی است که خوشبختانه هر ساله با استقبال گستردهتری به ویژه از سوی نسل جوان روبرو میشود.
وی افزود: امسال نیز همزمان با ایامالبیض ماه رجب، مراسم اعتکاف در ۲۰ مسجد سطح شهر و روستاهای شهرستان بشاگرد در حال برگزاری است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بشاگرد با تشریح آمار شرکتکنندگان در این مراسم معنوی بیان کرد: طبق آخرین آمار ثبت شده، بالغ بر ۱۷۰۰ نفر از برادران و خواهران دینی در این مساجد معتکف شدهاند.
حجتالاسلام لیاقت در ادامه به برنامههای فرهنگی پیشبینی شده برای معتکفین اشاره کرد و گفت: برگزاری حلقههای معرفت، کرسیهای تلاوت قرآن کریم، سخنرانیهای مذهبی، قرائت ادعیه و مناجاتخوانی و همچنین برگزاری اعمال امداوود از جمله برنامههای محوری است که برای بهرهمندی هرچه بیشتر معتکفین در این سه روز تدارک دیده شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور پررنگ جوانان و نوجوانان بشاگردی در این مراسم، نشاندهنده عمق باورهای دینی و ولایتمداری مردم این منطقه است.
نظر شما