  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۸:۱۰

حضور ۱۷۰۰ معتکف در ۲۰ مسجد شهرستان بشاگرد

حضور ۱۷۰۰ معتکف در ۲۰ مسجد شهرستان بشاگرد

بشاگرد- رئیس اداره تبلیغات اسلامی بشاگرد از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف با حضور یک هزار و ۷۰۰ نفر در ۲۰ مسجد شهرستان بشاگرد خبر داد.

حجت‌الاسلام علی لیاقت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به استقبال پرشور مردم مؤمن و خداجوی شهرستان بشاگرد از مراسم معنوی اعتکاف اظهار داشت: سنت حسنه اعتکاف فرصتی بی‌نظیر برای خلوت با معبود و خودسازی است که خوشبختانه هر ساله با استقبال گسترده‌تری به ویژه از سوی نسل جوان روبرو می‌شود.

وی افزود: امسال نیز همزمان با ایام‌البیض ماه رجب، مراسم اعتکاف در ۲۰ مسجد سطح شهر و روستاهای شهرستان بشاگرد در حال برگزاری است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بشاگرد با تشریح آمار شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی بیان کرد: طبق آخرین آمار ثبت شده، بالغ بر ۱۷۰۰ نفر از برادران و خواهران دینی در این مساجد معتکف شده‌اند.

حجت‌الاسلام لیاقت در ادامه به برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی شده برای معتکفین اشاره کرد و گفت: برگزاری حلقه‌های معرفت، کرسی‌های تلاوت قرآن کریم، سخنرانی‌های مذهبی، قرائت ادعیه و مناجات‌خوانی و همچنین برگزاری اعمال ام‌داوود از جمله برنامه‌های محوری است که برای بهره‌مندی هرچه بیشتر معتکفین در این سه روز تدارک دیده شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور پررنگ جوانان و نوجوانان بشاگردی در این مراسم، نشان‌دهنده عمق باورهای دینی و ولایتمداری مردم این منطقه است.

کد خبر 6712763

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها