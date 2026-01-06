تأثیر مصرف دخانیات و الکل بر بارداری و موفقیت IVF

فاطمه عسگری، جنین‌شناس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره تأثیر مصرف دخانیات و الکل بر بارداری و کیفیت جنین گفت: ممکن است برخی افراد تجربه سقط داشته باشند و علت آن مشخص نباشد.



به گفته وی؛ یکی از علل اصلی سقط، مصرف دخانیات و الکل است. مصرف این مواد هم قبل از بارداری و هم در دوران بارداری می‌تواند عوارض شدیدی داشته باشد که ممکن است جبران‌ناپذیر باشند. حتی بعد از تولد نوزاد، عوارضی مانند بیش‌فعالی می‌تواند تحت تأثیر مصرف الکل و دخانیات قرار گیرد.



وی افزود: حتی مواجهه با دود دست دوم نیز می‌تواند روی جنین تأثیر بگذارد و سیستم عصبی جنین در سه ماهه اول بارداری بسیار حساس است و رعایت این موارد ضروری است تا نوزاد سالم متولد شود.



عسگری همچنین درباره IVF و تأثیر سبک زندگی زوجین توضیح داد: هنگامی که یک زوج برای IVF مراجعه می‌کند، ما در شرح حال اولیه مصرف دخانیات، الکل و شرایط شغلی آن‌ها را بررسی می‌کنیم. حتی اگر داروهای باروری مصرف شود، مصرف دخانیات و الکل می‌تواند تأثیر مستقیم روی کیفیت تخمک، اسپرم و جنین داشته باشد.





وی ادامه داد: عدم رعایت این موارد باعث کاهش کیفیت جنین و خون‌رسانی نامناسب به رحم و تخمدان‌ها می‌شود و در نتیجه شرایط مناسب برای بارداری و انتقال موفق جنین فراهم نمی‌شود. بنابراین برای داشتن یک IVF موفق، رعایت نکات سبک زندگی سالم ضروری است.

کلید موفقیت؛ شروع به موقع و سبک زندگی سالم

عسگری توضیح داد: اگر پس از مدت مشخصی تلاش برای بارداری طبیعی موفقیتی حاصل نشود، زوجین باید برای IVF (لقاح آزمایشگاهی) اقدام کنند. ابتدا خانم باید توسط متخصص زنان یا نازایی ویزیت شود تا وضعیت تخمدان‌ها، کیفیت تخمک و شرایط رحم بررسی شود. همچنین برای مردان، آنالیز اسپرم انجام می‌شود تا کیفیت، تعداد، تحرک و شکل اسپرم ارزیابی شود.

وی افزود: در صورتی که کیفیت اسپرم مناسب باشد، ممکن است ابتدا روش IUI (تزریق اسپرم به داخل رحم) پیشنهاد شود و در این روش، اسپرم پس از شستشو و آماده‌سازی، مستقیماً به داخل رحم منتقل می‌شود و بسته به شرایط، چند بار تکرار می‌شود، اما اگر IUI موفقیت‌آمیز نباشد یا شرایط مناسب نباشد، زوجین به مرحله IVF هدایت می‌شوند.

خانم عسگری ادامه داد: IVF شامل جمع‌آوری تخمک از تخمدان‌ها، لقاح آن‌ها با اسپرم در آزمایشگاه و سپس انتقال جنین به رحم است و این روش به خصوص برای افرادی که مدت طولانی اقدام به بارداری کرده‌اند، سن بالای ۳۵ سال دارند یا کیفیت تخمک و اسپرم محدود است، مؤثر است.

وی تأکید کرد: شروع به موقع و بررسی دقیق شرایط زوجین، کلید موفقیت IVF است، رعایت سبک زندگی سالم، مشاوره دقیق و پیگیری منظم می‌تواند شانس بارداری موفق و تولد نوزاد سالم را به طور قابل توجهی افزایش دهد.