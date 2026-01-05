سرهنگ رنجبر: ترویج سبک مدیریتی جهادی حاج قاسم ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا رنجبر صبح دوشنبه در همایش «مدیریت جهادی در مکتب حاج قاسم سلیمانی» که در رشت برگزار شد، با گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت شهید رئیسی با اشاره به شاخصه‌های مکتب حاج قاسم از سوی رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: تخصص، تعهد، خستگی‌ناپذیری و تلاش برای برون‌رفت از مشکلات از الزامات سبک مدیریتی جهادی است.

رئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان افزود: قوی شدن کشور امروزه بدون داشتن مدیران توانمند و بدون استفاده از سبک مدیریتی حاج قاسم امکان‌پذیر نیست.

وی با تأکید بر نقش مردم بویژه بسیج و رسانه‌ها گفت: از وظایف مهم مردم و این نهادها آن است که سبک مدیریتی حاج قاسم را برای برون‌رفت از مشکلات کشور ترویج دهند.

سرهنگ رنجبر تصریح کرد: رسانه‌ها می‌توانند با بازنمایی درست الگوهای مدیریتی جهادی، امید و انگیزه را در جامعه تقویت کنند و بسیج نیز با حضور میدانی و عملیاتی، این سبک مدیریتی را در عرصه‌های مختلف به اجرا درآورد.

وی با بیان اینکه رسالت مدیران ایجاد امید، تقویت روحیه جهادی، و خدمت بی‌منت به مردم است، افزود: مدیران باید با نگاه مسئولانه و با بهره‌گیری از الگوی حاج قاسم، در مسیر حل مشکلات کشور حرکت کنند.