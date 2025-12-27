به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهزاد بازوند روز شنبه در یکصد و سی و نهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان لرستان، با تشریح برنامههای هفته مقاومت، این ایام را فرصتی ارزشمند برای تبیین فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت در جامعه دانست.
هفته مقاومت؛ فرصتی برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت
جانشین سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان با بیان اینکه هفته مقاومت از یازدهم تا هجدهم دیماه در سراسر کشور و استان لرستان برگزار میشود، اظهار داشت: شعار محوری هفته مقاومت امسال «ایرانمرد» تعیین شده است و تمامی دستگاهها و نهادها باید با رویکرد مدیریت جهادی در اجرای هرچه باشکوهتر برنامهها مشارکت داشته باشند.
وی افزود: این هفته فرصت مناسبی است تا آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی و مکتب مقاومت شهدا بهویژه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برای اقشار مختلف جامعه تبیین شود.
تشریح برنامههای شاخص هفته مقاومت در لرستان
بازوند با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در هفته مقاومت، گفت: برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت با محوریت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مرکز استان و شهرستانها، اعزام کاروانهای «راهیان مکتب شهید سلیمانی» به کرمان با حضور اقشار مختلف بسیج از جمله فرهنگیان، کارمندان و دانشجویان، از مهمترین برنامههای این هفته است.
وی ادامه داد: برگزاری نشستهای تخصصی بررسی ابعاد حقوقی ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی، دیدار و تفقد از خانوادههای معظم شهدای مدافع حرم، اعزام اردوهای جهادی پزشکی تحت عنوان «سفیران سلامت» به مناطق محروم، اجرای پویش «یک خط برای حاج قاسم» توسط بسیج دانشآموزی در مدارس، برپایی ایستگاههای سلامت و موکبهای فرهنگی در سطح استان از دیگر برنامههای هفته مقاومت در لرستان است.
گردهمایی بزرگ دختران حاج قاسم؛ برنامه محوری هفته مقاومت
جانشین سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با تأکید بر برنامه محوری این هفته گفت: گردهمایی بزرگ «دختران حاج قاسم» در ۱۳ نقطه استان لرستان بهعنوان برنامه محوری هفته مقاومت تعریف شده و با هدف ترویج فرهنگ مقاومت، عفاف، هویت اسلامی و الگوسازی از شخصیت شهید سلیمانی برای نسل دختران برگزار میشود.
ضرورت روشنگری در مدارس و دانشگاهها
بازوند با اشاره به اهمیت کار فرهنگی در میان نسل جوان، اظهار داشت: روشنگری در مدارس و دانشگاهها یک ضرورت است و باید سبک زندگی، منش و مکتب مقاومت شهدا بهویژه حاج قاسم سلیمانی برای نوجوانان و جوانان بهصورت صحیح و جذاب تبیین شود.
وی افزود: تجربه ۴۵ ساله جمهوری اسلامی ایران در مقابله با استکبار جهانی و نمونههای موفق مقاومت در کشورهایی مانند یمن، فلسطین، لبنان و سوریه باید بهدرستی برای نسل جوان تشریح شود تا آنان با واقعیتهای میدان مقاومت آشنا شوند.
جنگ شناختی و رسانهای دشمن علیه ملت ایران
جانشین سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به تغییر شیوههای دشمن گفت: امروز دشمن علاوه بر حوزه نظامی، در عرصههای نرم، جنگ شناختی، سایبری و رسانهای وارد جنگ تمامعیار با ملت ایران شده است و هدف اصلی آنان ناامید کردن مردم، ایجاد تردید و ناکارآمد جلوه دادن نظام و دولت است.
وی تأکید کرد: هفته مقاومت فرصتی مناسب برای تبیین حقایق، افزایش بصیرت عمومی و خنثیسازی توطئههای دشمنان انقلاب اسلامی است.
مدیریت جهادی؛ نیاز اساسی امروز جامعه
بازوند در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت الگوگیری مدیران اجرایی از مکتب شهید سلیمانی گفت: ضروریترین نیاز امروز جامعه ما مدیریت جهادی است و اگر مدیران کشور با روحیه جهادی، اخلاص، شجاعت و مردمیبودن که از شاخصههای مکتب حاج قاسم است عمل کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور قابل حل خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هفته مقاومت باید بهعنوان یک سرمایه معنوی ارزشمند برای تقویت مسیر انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ مقاومت در جامعه غنیمت شمرده شود.
