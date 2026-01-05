بصیرت کلیدواژه ملت انقلابی استان سمنان؛ راه حاج قاسم‌ ادامه دارد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: مردم ولایتمدار استان سمنان نشان دادهاند که از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز در تمام بزنگاهها و حماسههای حضور، حضوری عزت مندانه و بصیر داشتهاند مردمی که در راه اساطیری مانند شهید سلیمانی با قدمهای مستدام گام بر میدارند.
مردم استان سمنان، مردمی بصیر، سختکوش، انقلابی هستند آن هم در استانی که دیار علما و فضلا و روحانیان بسیاری است، همان خاکی که بصیرت و آگاهی و دشمن شناسی، ویژگی بارزش است. مردمی متدین و خداجو که همواره در خط امامین انقلاب اسلامی حضور دارند و راه حق را میپیمایند.
مردم استان سمنان سه هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کردهاند آن هم در دهه ۶۰ که جمعیت استان شأن به ۳۰۰ هزار نفر هم نمیرسید و این نشان میدهد که این مردم تا چه اندازه برای انقلاب و اسلام و ارزشهای انقلابی فداکاری کردهاند.
حضور حماسی مردم دامغان
امام جمعه دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه فاصله بین ۹ دی تا سالروز شهادت شهید سلیمانی درست است که روزهای بصیرت نامیده میشود اما هر روزما یادآور روز بصیرت و روز تجدید میثاق امت با ولایت است، گفت: در این مقاطع حساس از تاریخ کشورمان هر روز ما ایرانیان باید روز بصیرت و دشمن شناسی باشد.
حجت الاسلام محمد حسن رستمیان با بیان اینکه مردم ما از اقشار مختلف و پیر و جوان و زن و مرد در کنار هم در مراسم یادبود حماسههایی مانند سالگرد انقلاب اسلامی، سالروز شهادت شهید سلیمانی و ۹ دی، تظاهرات روز قدس و… مشارکت پرشور دارند ابراز کرد: این حضورها نشان میدهد که مردم ما بر خط ولایت استوار هستند.
وی با بیان اینکه روزهای افتخار آفرینی ملت ایران در تاریخ ما به نام یوم الله ثبت است، ابراز کرد: هر ساله مردم با اجتماع خودشان در این مناسبتها به خصوص مناسبتهایی مانند ۹ دی، حضورشان در خط بصیرت را به رخ جهانیان میکشند.
وی با بیان اینکه این روزها یادآور ایامی است که پیمان نامه مردم با آرمانهای ولایت و امامین انقلاب اسلامی و شهدا دوباره امضا شد، ابراز کرد: حضور پرشور مردم در تمام صحنهها نشان از پشتیبانی انقلاب اسلامی توسط همین مردم دارد مردمی که چهار دهه در تمام بزنگاهها نقش و حضوری حیاتی داشته اند.
روایت بصیرت و حضور
فرماندار دامغان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: دهه بصیرت که در آن سالگرد رویداد ۹ دی و همچنین گرامی داشت یاد شهید سلیمانی، سردار دلها را سپری کرده ایم یادآور روزهای تجلی بصیرت و آگاهی و روز میثاق با ولایت محسوب میشود.
علیرضا نوچه ناسار با بیان اینکه این روزها که دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی بیش از هر زمان دیگری علیه ملت ایران توطئه چینی میکنند شاهد هستیم که فریاد وفاق مردم ایران در حمایت از رهبر معظم انقلاب اسلامی به گوش جهانیان رسیده است، تاکید کرد: مردم ایران همواره خط بطلان بر فتنهها و نفاق و نقشههای دشمنان انقلاب اسلامی کشیده اند.
وی با بیان اینکه این روزها روز تجلی بصیرت و ایمان و روز میثاق با ولایت است، تاکید کرد: این ایام بار دیگر صحنه نمایش بصیرت ملت و خاموش شدن فتنههای دشمنان است همان اتفاقی که در ۹ دی رخ داد و مردم ایران اسلامی با فریاد رسا فتنه و نفاق و نقشههای شوم دشمنان انقلاب اسلامی را خنثی کردند.
فریاد ملت بر استکبار گران
فرماندار دامغان با بیان اینکه جایی که پای انقلاب، ایمان، اسلام و رهبری در میان باشد، هیچ فتنهای یارای مقابله با مردم را ندارد، گفت: این نشان از عمق بصیرت و دشمن شناسی مردم ولایتمدار کشورمان است.
نوچه ناسار با بیان اینکه هفته گذشته نمونه بارز یکی از همین حضورهای خود جوش ملت ایران اسلامی بود جایی که یاد حماسه ۹ دی را در اجتماع بزرگ انقلابی گرامی داشتند، تاکید کرد: این روزها برای ملت ما در تاریخچه و حافظه این کشور به عنوان یوم الله ثبت شده است.
وی با بیان اینکه حضور ملت ما در صحنهها یادآور فریاد یک ملت در برابر دشمنانی است که با خودشان فکر کرده بودند میتوانند بین مردم و رهبر معظم انقلاب اسلامی فاصله ایجاد کنند اما آنچه مردم ایران نشان دادند این بود که پرچم دار تشخیص عزتمندانه حق علیه باطل در فضای غبار آلود فتنه هستند، تاکید کرد: دشمنان انقلاب بدانند که اگر امروز حضور مردم در صحنهها را شاهد هستیم، در واقع بیان خاطره نیست بلکه چراغ راه و بصیرت افزایی برای نسل امروز و نسلهای آینده است زیرا مردم ما نشان دادهاند هر کجا که لازم باشد پای کار نظام ایستادهاند.
ایستادن در برابر فتنهها
فرمانده سپاه ناحیه دامغان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از حضور مردم در صحنههایی از جمله انتخابات، تظاهرات ۲۲ بهمن، ۹ دی و… بصیرت و تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی و امامین انقلاب بیان کرد: حماسه حضور ملت بصیر ایران اسلامی بر دنیا ثابت شده است.
سرهنگ احمد حسین پور ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم دامغان در مراسم مختلف به خصوص روز بصیرت و ولایتمداری بیان کرد: حضور ملت ما در صحنههای مختلف همواره سبب شده تا فتنههایی که علیه نظام و انقلاب اسلامی ایجاد شده بود یکی پس از دیگری خنثی شود
وی با بیان اینکه حضور در صحنهها بارها نشان داده که انقلاب اسلامی بر پایه مردم بنیان گذاری و با حضور مردم و حمایت مردم ادامه پیدا کرده است، تاکید کرد: همچنان نیز نظام اسلامی ایران با همراهی مردم به مسیر الهی خود ادامه خواهد داد.
حضور در صحنهها برای حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی
حسین ملاحاجیان از فعالان مذهبی و فرهنگی استان سمنان هم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حضور در صحنههای مختلف از سوی مردم از راهپیماییها تا سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و… نشان دهنده حمایت آنان از آرمانهای انقلاب اسلامی است، گفت: مردم استان سمنان مانند دیگر نقاط کشورمان از آرمانهای امامین انقلاب اسلامی کوتاه نمیآیند و تا آخر در این راه ایستاده اند.
ملاحاجیان با بیان اینکه بصیرت مردم ما مثالزدنی است، تاکید کرد: دشمن فکر میکند که میتواند با جنگ نرم و استفاده از ابزارهای مختلف بین نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم همیشه در صحنه فاصله بیاندازد اما این پروژهها بارها آزموده و هر بار هم با شکست روبرو شده است.
