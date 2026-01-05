به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم‌دل صبح دوشنبه در همایش پاسداری انقلاب تا انقلاب مهدی در سپاه شهرستان دشتستان، با تأکید بر ماهیت تقابل ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: تقابل با اسرائیل و آمریکا یک تقابل معمولی نیست که بتوان آن را از طریق مذاکره حل‌وفصل کرد، چراکه این دشمنان اساساً موجودیت و هویت ایران را برنمی‌تابند.

وی با تأکید بر اینکه آمریکا تا کنون تمام توان خود را برای مقابله با عزم ملت ایران به کار گرفته، اما تا کنون نتوانسته با اهدافش برسد، افزود: آمریکا و اسرائیل نه‌تنها حاضر به پذیرش ایران نیستند، بلکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تمام توان خود را برای مقابله با ملت ایران به کار گرفته‌اند.

این فرمانده سپاه با اشاره به ماهیت اختلافات ایران و آمریکا تصریح کرد: دعوای ما با آمریکا یک دعوای وجودی و اعتقادی است و این اختلاف صرفاً بر سر مسائل اقتصادی، سیاسی یا مقطعی نیست، بلکه آن‌ها اصل استقلال، عزت و پیشرفت ملت ایران را هدف قرار داده‌اند.

فرمانده سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر اظهار داشت: آمریکا طی ۴۷ سال گذشته هر اقدامی که در توان داشته، از تحریم و فشار اقتصادی گرفته تا تهدید، جنگ روانی و توطئه‌های امنیتی، برای از بین بردن ایران انجام داده است، اما با وجود همه این تلاش‌ها، نتوانسته به هدف خود دست یابد.

خرم‌دل خاطرنشان کرد: دشمنان طی سال‌های اخیر تمرین و برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای شکست ایران انجام دادند، اما در میدان عمل حتی ۱۲ روز هم نتوانستند مقاومت کنند و شکست خوردند.

وی با اشاره به نقش مردم در این نبردها گفت: مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه نه‌تنها دشمن را همراهی نکردند، بلکه با ایستادگی و هوشیاری خود، نقشه‌های آمریکا و هم‌پیمانانش را خنثی کردند و دشمن را ناکام گذاشتند.

سردار خرم‌دل تأکید کرد: امروز ایران از دشمنان خود برتر است. آن‌ها با حملات و توطئه‌های خود به‌دنبال تجزیه ایران و ایجاد فاصله میان مردم و نظام بودند، اما به هیچ‌یک از اهدافشان نرسیدند.

وی افزود: اگر ایران امروز با قدرت و اقتدار به مسیر خود ادامه می‌دهد، مهم‌ترین عامل آن همراهی، بصیرت و حمایت مردم است؛ مردمی که همواره در بزنگاه‌های حساس تاریخ، پشتیبان انقلاب و ولایت بوده‌اند.