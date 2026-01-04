  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱:۰۷

سپاه لرستان: دوره مماشات با عوامل آشوب‌ها به پایان رسیده است

سپاه لرستان: دوره مماشات با عوامل آشوب‌ها به پایان رسیده است

خرم‌آباد - سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در پیامی اعلام کرد: دوره مماشات با عوامل آشوب‌های اخیر به پایان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در پی آشوب‌های اخیر پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بصیرت عمیق، بیداری و قدرت دشمن‌شناسی ملت غیور ایران، همواره فتنه‌ها، توطئه‌ها و دسیسه‌های پیچیده دشمنان این مرزوبوم که امنیت و آرامش مردم را نشانه گرفته، خنثی نموده است.

پس از شکست دشمنان و عوامل نفوذی از اراده ایرانیان عزیز در جنگ دوازده‌روزه، هم اکنون با سو استفاده از برخی اعتراضات بازاریان با جنگ روانی و دخالت مستقیم، این اعتراضات را به آشوب و اغتشاشات کشاندند، سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان بر این اصل اساسی تأکید می‌نماید که امنیت و آرامش مردم شریف ایران اسلامی، خط‌قرمز نظام و بالاترین اولویت تمامی نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران و سربازان اطلاعاتی و امنیتی است.

پیرو فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) اعلام می‌دارد، باتوجه‌به تخریب گسترده اموال عمومی، خودروهای شخصی مردم، استفاده علنی از سلاح جنگی و تلاش برای اجرای پروژه کشته‌سازی، دوره مماشات با عوامل آشوب‌های اخیر به پایان رسیده است.

اغتشاش‌گران، سازمان‌دهندگان و لیدرهای این حرکات ضدامنیتی که دست‌نشانده دشمنان ایران اسلامی هستند، با قاطعیت و اشراف کامل، طبق قانون و دراسرع‌وقت به‌جای خود نشانده شده و کلیه عوامل اصلی و اجرایی این توطئه‌ها، تا آخرین نفر شناسایی و دستگیر خواهند شد.

در پایان بار دیگر، هوشیاری آحاد ملت ایران در تشخیص این مرز مهم و جلوگیری از سو استفاده دشمنان را، ارج می‌نهیم و بر حفظ وحدت، آرامش و انسجام ملی برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان قسم‌خورده ایران عزیزمان، تأکید می‌نمائیم.

کد مطلب 6712699

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      0 0
      پاسخ
      مماشات مثل ان است که معنی اش همدستی کردن در کاری باشد حالا معنی دقیق ان چیست باید پرسیداگر کسی مطلبی میگوید واقعا باید معنی ان را بداند معنای هر لغت در زبان فارسی جایگاه خود را دارد و ریشه خود که اگر اشتباه به کار ببریم معنی کل جمله تغییر میکند

    پربازدیدها

    پربحث‌ها