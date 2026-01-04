به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در پی آشوبهای اخیر پیامی را صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
بصیرت عمیق، بیداری و قدرت دشمنشناسی ملت غیور ایران، همواره فتنهها، توطئهها و دسیسههای پیچیده دشمنان این مرزوبوم که امنیت و آرامش مردم را نشانه گرفته، خنثی نموده است.
پس از شکست دشمنان و عوامل نفوذی از اراده ایرانیان عزیز در جنگ دوازدهروزه، هم اکنون با سو استفاده از برخی اعتراضات بازاریان با جنگ روانی و دخالت مستقیم، این اعتراضات را به آشوب و اغتشاشات کشاندند، سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان بر این اصل اساسی تأکید مینماید که امنیت و آرامش مردم شریف ایران اسلامی، خطقرمز نظام و بالاترین اولویت تمامی نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران و سربازان اطلاعاتی و امنیتی است.
پیرو فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری امام خامنهای (مدظلهالعالی) اعلام میدارد، باتوجهبه تخریب گسترده اموال عمومی، خودروهای شخصی مردم، استفاده علنی از سلاح جنگی و تلاش برای اجرای پروژه کشتهسازی، دوره مماشات با عوامل آشوبهای اخیر به پایان رسیده است.
اغتشاشگران، سازماندهندگان و لیدرهای این حرکات ضدامنیتی که دستنشانده دشمنان ایران اسلامی هستند، با قاطعیت و اشراف کامل، طبق قانون و دراسرعوقت بهجای خود نشانده شده و کلیه عوامل اصلی و اجرایی این توطئهها، تا آخرین نفر شناسایی و دستگیر خواهند شد.
در پایان بار دیگر، هوشیاری آحاد ملت ایران در تشخیص این مرز مهم و جلوگیری از سو استفاده دشمنان را، ارج مینهیم و بر حفظ وحدت، آرامش و انسجام ملی برای خنثیسازی توطئههای دشمنان قسمخورده ایران عزیزمان، تأکید مینمائیم.
