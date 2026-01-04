بازاریان یزد صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف استان یزد در بیانیهای اعلام کردند؛ ما کسبه، بازاریان، و فعالان اقتصادی شهر یزد، شهر قنات و قنوت و قناعت، ضمن تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی و ولیامر مسلمین، سخنان حکیمانه و روشنگرانه ایشان در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۴ را فصلالخطاب دانسته و اعلام میداریم که صف ما از اغتشاشگران جداست.همانطور که رهبر عزیزمان فرمودند، اعتراض به نابسامانیهای ارزی و مشکلات معیشتی، حق مسلم بازاری است و ما خواهان ثبات اقتصادی و رفع موانع کسبوکار هستیم؛ اما با صدای رسا اعلام میکنیم که حساب (مطالبهگری صنفی) از اغتشاش و آشوب جداست. ما اجازه نخواهیم داد عدهای مزدور و فریبخورده، پشت دغدغههای به حق بازاریان پنهان شوند و شعارهای ضد دین و ضد امنیت سر دهند.
در این بیانیه آمده است از نقشه دشمن آگاهیم، ما آگاهیم که نوسانات غیرطبیعی ارز و تلاش برای فلج کردن اقتصاد، نقشه دشمن برای ناامید کردن مردم است. بازاریان یزد با درک این شرایط، ضمن درخواست برای علاج فوری این درد، در زمین دشمن بازی نخواهند کرد و با صبر و بصیرت، توطئه بدخواهان را خنثی میکنند.
بازاریان با اعلام برائت از ضدانقلاب گفتند: کسانی که به بهانه مشکلات اقتصادی، امنیت کشور را نشانه رفتند و دست به تخریب اموال عمومی میزنند، دلسوز ملت نیستند. بازار یزد همواره پشتیبان اسلام و انقلاب بوده و هرگونه حرکت ساختار شکنانه و هم رسایی با رسانههای معاند را شدیداً محکوم میکند.
نظر شما