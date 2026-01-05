آغاز ثبت نام بیست و چهارمین دوره عتبات دانشگاهیان از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد طاهری رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با اشاره به ثبت نام بیست و چهارمین دوره عتبات دانشگاهیان گفت: امروز روز شهادت حضرت زینب (س) پیام آور عاشورا است. این بانو حیات بشری را بیمه و تضمینکرد.
وی ادامه داد: ما در اردوهای زیارتی عتبات عالیات به دنبال استمرار این برنامهها هستیم و برنامه دیگر ما احیای اردوهای زیارتی داخل کشور است، سفر قم و مشهد برای دانشجویان در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: ما با اعزام دانشجویان اهدافی را دنبال میکنیم که میتوان به پیوند عمیق بین نسل جوانو دانشگاهی با اهل بیت اشاره کرد.
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ادامه داد: ۲۳ دوره اعزام دانشجویان به عتبات و عالیات تا کنون انجام شده است که دستاورد آن تعمیق باورهای دینی دانشجویان بود.
وی ادامه داد: امروز ثبتنام بیست و چهارمین دوره عتبات دانشگاهیان شروع میشود تا ۲۲ دی ادامه دارد.
طاهری ادامه داد: اساتید، دانشجویاندختر مجرد، دانشجویان متأهل، دانشجویان پسر، و کارکنان دانشگاهها میتوانند با مراجعه به سایت لبیک ثبت نام کنند.
وی ادامه داد: ۲۳ دی ماه قرعه کشی صورت میگیرد و عزیزان دانشجو میتوانند از طریق سایت لبیک اسامی خود را مشاهده کنند.
وی افزود: اعزامها در سه قالب کاروان هوایی، کاروان زمینی ۷ روزه، کاروانهای ۵ روزه اقتصادی ویزه دانشجویان انجام میشود.
حجت الاسلام طاهری افزود: کاروانهای اقتصادی با کاروانهای دیگر تفاوت چندانی ندارد فقط تفاوت در اسکان دانشجویان است که کاروانهای اقتصادی در حسینه خواهد بود.
وی ادامه داد: اعزامها از اول بهمنماه شروع میشود و احتمالاً تا نیمه رمضان ادامه دارد. ابتدا دانشجویان مجرد دختر و متأهلان و دربازه دوم اساتید و در بازه سوم اعزام دانشجویانپسر خواهیم داشت.
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با اشاره به تسهیلاتی که ارائه میشود افزود: ۲۵ میلیون تومان برای کاروان هوایی و ۱۰ میلیون تومان برای اعزام کاروانهای زمینی لحاظ شده است.
وی ادامه داد: به همه کاروانها اعلام کرده ایم جلسه توجیهی برگزار کنند و به دانشجویان بسته فرهنگی ارائه دهند همچنین در نجف و کربلا برنامه فرهنگی در نظر گرفته شده است برنامههای سلام اول، روایتگری، محفل انس و معرفت، سخنرانی اندیشمندان و مسابقات فرهنگی نیز برگزار میشود.
