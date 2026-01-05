۲۸۴ ماینر غیرمجاز از ۴۰ مشترک در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دادگر صبح دوشنبه در ستاد مدیریت مصرف انرژی استان گفت: تاکنون هزار و ۵۹۵ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۸۰ مگاوات در استان به شبکه متصل شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین برای دو هزار و ۱۰۰ نیروگاه خورشیدی هم پروانه صادر شده و عملیات اجرایی نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۶۰۰ مگاوات هم آغاز شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی تصریح کرد: از ابتدای امسال هم ۴۰ مشترک با ۲۸۴ ماینر غیر مجاز در خراسان جنوبی کشف و توقیف شده‌اند که مصرف انرژی آنها نیم مگاوات بوده است.

به گفته وی، تغییر در شروع ساعت کار ادارات هم سبب کاهش هشت درصدی انرژی در استان شده اما متاسفانه هنوز کاهش ۸۰ درصدی مصرف برق ادارات از ساعت ۱۴ در دستور کار قرار نگرفته است.

دادگر با بیان اینکه سه هزار و ۱۴۱ مشترک بد مصرف در خراسان جنوبی شناسایی شده‌اند، افزود: رشد مصرف برق ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲، حدود ۹.۲ بود که با اقدامات انجام شده، رشد مصرف در ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ حدود ۲.۲ درصد با وجود فروش انشعاب و نهضت ملی مسکن بوده است.