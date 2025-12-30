به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح سه شنبه در جلسه مدیریت مصرف انرژی استان، با تأکید بر اهمیت مدیریت هدفمند مصرف انرژی، آن را یکی از اولویت‌های اصلی استان عنوان کرد و افزود: خواستار همکاری کامل تمام دستگاه‌های اجرایی، ادارات و نهادها هستیم.

وی ضمن گرامیداشت روز ۹ دی و سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی، مدیریت مصرف انرژی را خط قرمز مدیریتی استان دانست و گفت: تمام دستگاه‌ها موظف به رعایت اصول بهینه‌سازی مصرف برق و گاز هستند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به عبور کاروان‌های زیارتی از استان، افزود: فرمانداری‌ها، ستاد خدمات سفر و ستاد اسکان باید آمادگی کامل برای میزبانی از زائران داشته باشند.

هاشمی بر رعایت الگوی مصرف انرژی در مساجد، حسینیه‌ها و اماکن عمومی تأکید کرد و گفت: ستاد مدیریت مصرف انرژی با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری به‌صورت هفتگی تشکیل و وضعیت مصرف انرژی به‌طور مستمر رصد می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی بر نظارت اداره‌کل بازرسی استان، اعلام دمای استاندارد ادارات، مدیریت صحیح موتورخانه‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات گرمایشی تأکید کرد و افزود: استفاده صحیح از موتورخانه‌ها نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی دارد و دستگاه‌ها باید گزارش دقیق ارائه دهند.

هاشمی همچنین موضوع دوگانه‌سوز بودن نانوایی‌ها و آمادگی استفاده از سوخت دوم را یادآور شد و درباره افزایش تعرفه گاز گفت: ۹۴ درصد مشترکان افزایش محسوسی نداشته‌اند، اما اطلاع‌رسانی شفاف ضروری است.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی و محورهای حادثه‌خیز استان تأکید کرد: پروژه‌های مسیر بیرجند– قائن و محور سرایان– فردوس باید طبق برنامه تا دهه فجر به بهره‌برداری برسند.

استاندار خراسان جنوبی خواستار همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها برای مدیریت مصرف انرژی شد تا استان بدون چالش از فصل سرما عبور کند و افزود: تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس باید بر اساس آمار و پیش‌بینی کارشناسی انجام شود.