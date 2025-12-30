انجام بیش از ۶ هزار و ۳۴۳ مورد پایش مصرف گاز مراکز عمومی و دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم‌زمان با فرارسیدن ایام سرد سال و لزوم صرفه‌جویی مشترکین در مصرف گاز طبیعی، این شرکت از نیمه آبان اقدام به پایش مصرف تمامی سازمان‌ها، ادارات و مراکز دولتی و عمومی، مساجد، حسینیه‌ها و مدارس استان کرده که در این ارتباط تاکنون بیش از ۶ هزار و ۳۴۳ مورد پایش را انجام داده است.

رحمان محمودی در ادامه افزود: همچنین گاز ۶۹۳ ویلا و تفرجگاه، باغ ویلا و سایر اماکن به دلیل عدم رعایت موارد مرتبط با مصرف بهینه گاز نیز قطع شده است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی تأکید کرد: ادارات دولتی ملزم به رعایت الگوی مصرف بهینه گاز هستند و می‌بایست سیستم‌های گرمایشی به نحوی تنظیم شود که یک ساعت قبل از شروع به کار ادارات روشن و یک ساعت قبل از پایان کار و ایام تعطیل خاموش کنند و همچنین دمای محیط داخلی ادارات نباید بیش از ۲۰ درجه سانتیگراد باشد در صورت عدم رعایت هر یک از این موارد اخطار کتبی صادر و در صورت تکرار آن جریان گاز این‌گونه ادارات قطع خواهد شد.

محمودی با بیان اینکه این پایش ها به‌صورت پیوسته تا پایان فصل زمستان ادامه خواهد داشت افزود: تأمین پایدار گاز، اصلی‌ترین اولویت شرکت گاز استان است که با شروع فصل سرد با جدیت بیشتری دنبال می‌شود تا مشترکین گاز امسال نیز زمستانی گرم را سپری کنند.

وی ضمن هشدار در مورد استفاده از گرماتابش ها افزود: استفاده از گاز طبیعی برای گرمایش فضاهای باز در مراکز عمومی، نظیر رستوران‌ها، کافه‌ها و مجتمع‌های تجاری تخلف محسوب می‌شود و با توجه به اهمیت صیانت از منابع ملی و مدیریت بهینه مصرف، در صورت مشاهده استفاده از گرماتابش ها در فضای باز، این مورد به‌عنوان تخلف ثبت و مطابق مقررات با متخلف برخورد می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی با اعلام اینکه در ایام سرد، تأمین گاز پایدار برای بخش خانگی در اولویت است، گفت: از مشترکین خواستاریم تا با رعایت صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی یاری‌رسان شرکت گاز در این امر باشند.