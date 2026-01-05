سردار مویدی: اصناف پشتوانه اصلی انقلاب و کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی مویدی، ظهر دوشنبه در دیدار با اصناف و بازاریان مرودشت با اشاره به نقش مؤثر بازاریان در پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی هشت ساله، بازاریان را پشتوانه اصلی انقلاب و روحانیت دانست و گفت: تداوم انقلاب تا به امروز مدیون و محصول تلاش و دلسوزی شما بازاریان بوده و اگر تلاش‌ها و مجاهدت‌های شما در بیش از چهار دهه گذشته نبود شاید انقلاب اسلامی به اینجا نمی‌رسید.

وی افزود: اعتراض حق شماست، اما نباید اجازه دهیم افراد و جریاناتی این اعتراضات را به انحراف بکشند و شما نیز باید تکلیف و راه خود را از این جریانات مشخص و تفکیک کنید.

رئیس پلیس پیشگیری فراجا، اتاق اصناف را پل ارتباطی میان مردم، حاکمیت و بازار دانست و گفت: باید صحبت‌ها و دغدغه‌های بازاریان و مردم را بشنویم تا این ارتباط، حفظ و تقویت شود.

این مقام ارشد انتظامی خاطر نشان کرد: شهرستان مرودشت قطب فرهنگی و تاریخی کشور است و همگان این شهرستان را به عنوان مهد تمدن می‌شناسند؛ لذا نباید اجازه دهیم چهره و نام مرودشت زشت و آلوده شود.

سردار مویدی در پایان با تأکید بر اینکه باید صحبت‌های مردم و اصناف شنیده شود، تصریح کرد: جلسات دیدار با مردم، اصناف، معتمدین، بزرگان طوایف، جوانان و… مانند جلسه امروز باید به صورت مداوم و حتی‌المقدور ماهانه برگزار شود تا اجازه انباشته شدن دغدغه‌ها و مطالبات مردم داده نشود.

مطالبات اصناف و مردم به مشکلات اقتصادی به حق است

اسفندیار عبدالهی، نماینده مردم شهرستان‌های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه جلسه با بیان اینکه اعتراضات و مطالبات اصناف و مردم به مشکلات اقتصادی بجا و به حق است، گفت: البته باید حساب اصناف و مردم شریف شهرستان را از کسانی که قصد برهم زدن نظم عمومی و ایجاد اغتشاش دارند جدا کرد

وی افزود: برخی دلخوری‌های اصناف مانند اعتراضی که به دارایی و امور مالیاتی دارند بیشتر مربوط به نحوه برخورد این ادارات با مراجعین و بازاریان است؛ لذا باید در هر پست و مسئولیتی که هستیم مردم داری و تکریم ارباب رجوع را سرلوحه امور قرار دهیم.

نماینده مردم شهرستان‌های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس تصریح کرد: اصناف از لحظات ابتدایی بروز اغتشاشات همکاری و همراهی بسیار خوبی با نیروهای امنیتی و انتظامی داشته‌اند و انتظار می‌رود امروز نیز در بازگشایی مغازه‌ها و بازگشت آرامش به بازار نقش خود را ایفا کنند.