کشف دو محموله مخدر در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزبانان هنگ مرزی سراوان در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، توانستند ۱۷ گالن ۶۰ لیتری شامل؛ ۱۰۲۰ لیتر حاوی مواد اولیه ساخت مواد مخدر صنعتی که توسط قاچاقچیان با هدف انتقال به عمق کشور دپو شده بودند، را کشف کنند.

احمد اصل‌شهرکی، مسئول پیشگیری و مبارزه با قاچاق اقلام سلامت‌محور معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز گفت: محموله داروهای قاچاق، شامل چهار قلم انواع داروهای مخدر به تعداد بیش از سه میلیون و ۶۰۰ هزار عدد، با ارزش ریالی بیش از ۱۲۷ میلیارد ریال، توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و همکاری کارشناسان اداره پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا، در حاشیه شهر زاهدان کشف و ضبط شد.