  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۵

کشف دو محموله مخدر در سیستان و بلوچستان

کشف دو محموله مخدر در سیستان و بلوچستان

زاهدان - کشف بیش از هزار لیتر مواد اولیه ساخت مواد مخدر صنعتی در سراوان و ضبط بیش از ۳میلیون و ۶۰۰ هزار داروی قاچاق در زاهدان، تازه‌ترین دستاورد نیروهای انتظامی در مقابله با قاچاقچیان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزبانان هنگ مرزی سراوان در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، توانستند ۱۷ گالن ۶۰ لیتری شامل؛ ۱۰۲۰ لیتر حاوی مواد اولیه ساخت مواد مخدر صنعتی که توسط قاچاقچیان با هدف انتقال به عمق کشور دپو شده بودند، را کشف کنند.

احمد اصل‌شهرکی، مسئول پیشگیری و مبارزه با قاچاق اقلام سلامت‌محور معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز گفت: محموله داروهای قاچاق، شامل چهار قلم انواع داروهای مخدر به تعداد بیش از سه میلیون و ۶۰۰ هزار عدد، با ارزش ریالی بیش از ۱۲۷ میلیارد ریال، توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و همکاری کارشناسان اداره پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا، در حاشیه شهر زاهدان کشف و ضبط شد.

کد خبر 6709140

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها