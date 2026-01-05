به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید علی‌محمد دستغیب در حاشیه درس خارج فقه خود که روز ۱۵ دی ۱۴۰۴ در حوزه علمیه امام صادق (ع) گویم برگزار شد، با اشاره به انتشار برخی اخبار کذب به نقل از وی اظهار داشت: متأسفانه بار دیگر عده‌ای از روی غفلت یا با اغراض خاص، مطالب نادرستی را به بنده نسبت داده‌اند که مایه تعجب است.

وی با رد شایعه دعوت به اغتشاش و اقدامات هنجارشکنانه تصریح کرد: پیش از این نیز دفتر اینجانب با صدور اطلاعیه‌ای به این اکاذیب پاسخ داده بود، اما لازم می‌دانم بار دیگر تأکید کنم که چنین سخنانی هیچ نسبتی با مواضع بنده و سایر علما و بزرگان دینی ندارد.

این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه حق اعتراض و انتقاد مسالمت‌آمیز برای همگان محفوظ است، افزود: همان‌گونه که رهبر انقلاب نیز بر این حق تأکید داشته‌اند، ایجاد آشوب، تخریب اموال عمومی و خصوصی و اقداماتی که منجر به تشنج، ناامنی و وحشت در جامعه شود، شرعاً جایز نبوده و حرام است.

آیت‌الله دستغیب ادامه داد: تمام فقها و علمای اعلام بر حرمت شرعی تخریب و ناامنی اتفاق نظر دارند و اگر افرادی با سلاح امنیت و جان مردم را به خطر بیندازند و موجب قتل بی‌گناهان شوند، حکم آنان طبق آیه محاربه در قرآن کریم مشخص است. از این رو، نسبت دادن چنین رویکردهایی به اینجانب هیچ مبنای شرعی و عقلی ندارد.

وی با اشاره به جایگاه رهبری انقلاب اسلامی بیان کرد: آیت‌الله خامنه‌ای همواره در مسیر صلاح و مصلحت مردم و کشور گام برداشته و امور اجرایی را به نهادهای قانونی واگذار کرده‌اند و با نظارت بر عملکرد مسئولان، به هدایت کلان نظام می‌پردازند. روشن است که ایشان استوانه‌ای استوار برای نظام و کشور به شمار می‌روند.

این مرجع دینی همچنین با اشاره به توطئه‌های دشمنان گفت: دشمن صهیونیستی و شخص نتانیاهو تمام تلاش خود را برای کشاندن کشور به آشوب و ضربه زدن به جایگاه رهبری به کار گرفتند، اما به لطف الهی و هوشیاری مردم ناکام ماندند.

آیت‌الله دستغیب با تمجید از بصیرت ملت ایران افزود: با وجود جنایات دشمن و حتی شهادت کودکان و بی‌گناهان، مردم متدین و آگاه ایران با حفظ آرامش، نقشه‌های بدخواهان را خنثی کردند و رسوایی برای دشمنان باقی گذاشتند.

وی در پایان خطاب به منتقدان و کارشناسان اقتصادی تأکید کرد: انتظار می‌رود دلسوزانه دولت را در حل مشکلات معیشتی مردم یاری دهند و با ارائه راهکارهای عملی، به کاهش فشارهای اقتصادی کمک کنند؛ چرا که تشدید مشکلات و افزایش بار روانی جامعه به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست.