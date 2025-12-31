محدودیت ترافیکی در ۲ محور گیلان اعمال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام ولادت حضرت امام علی (ع) و به منظور افزایش ایمنی و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه، محدودیتهای ترافیکی در محور قدیم رشت - قزوین و آستارا - اردبیل و بالعکس اعمال میشود.
وی افزود: تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۴ روز چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۱۱ و ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴ و همچنین از ساعت ۸ الی ۲۴ روز شنبه مورخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴ در محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس ممنوع است.
رئیس پلیس راه استان گیلان تصریح کرد: همچنین در محور اردبیل - آستارا و بالعکس نیز تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ الی ۲۴ روز شنبه مورخ ۱۳ دی ماه ممنوع میباشد.
این مقام انتظامی در پایان اضافه کرد: اجرای این محدودیتها با هدف ایمنی سفرها و پیشگیری از بروز حوادث رانندگی در این ایام تعطیلات میباشد، لذا از رانندگان درخواست میشود با پلیس همکاری لازم را داشته باشند.
