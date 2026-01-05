  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

تأکید بر گسترش همکاری‌های دانشگاه تهران با دانشگاه‌های چک

تأکید بر گسترش همکاری‌های دانشگاه تهران با دانشگاه‌های چک

در دیدار سفیر جمهوری چک با معاون بین‌الملل دانشگاه تهران، بر تعمیق و گسترش همکاری‌های علمی، فناوری و فرهنگی بین دانشگاه تهران و نهادهای آموزش عالی چک تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، ویچز سلاو گرپل، سفیر جمهوری چک در تهران، ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ با الهام امین‌زاده، معاون بین‌الملل دانشگاه تهران، دیدار و طرفین بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف علمی، فناوری و هنری تأکید کردند.

در این ملاقات، امین‌زاده با اشاره به ضرورت شناسایی ظرفیت‌های مشترک، پیشنهاد کرد ابتدا زمینه‌های مورد علاقه طرفین برای همکاری مشخص شود.

سفیر چک نیز با بیان علاقه دانشجویان کشورش به کتاب‌ها و فیلم‌های ایرانی، اعلام کرد: ما مشتاق همکاری با دانشگاه تهران در حوزه‌هایی مانند فلسفه، مهندسی، معماری، کشاورزی، فنی و همچنین انتشارات مشترک هستیم.

معاون بین‌الملل دانشگاه تهران نیز با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده دانشگاه تهران در رشته‌هایی چون فیزیک، زبان و ادبیات خارجی، ستاره‌شناسی، فنی و مهندسی، کشاورزی، شعر و ادبیات و همچنین وجود پارک علم و فناوری، اظهار داشت: دانشگاه تهران آمادگی دارد تا در قالب امضای توافق‌نامه‌های همکاری، زمینه‌های تبادل استاد و دانشجو و اجرای برنامه‌های مشترک در موضوعات مورد علاقه دو طرف را فراهم کند.

کد خبر 6714470
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها