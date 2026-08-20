مدیرکل دفتر اموراجتماعی استانداری بوشهر: گفتگو با جوانان تشریفاتی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری پنجشنبه شب در نشست با جوانان اظهار کرد: جوانان مهم‌ترین سرمایه اجتماعی و از ظرفیت‌های ارزشمند استان بوشهر برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای، اجتماعی و فرهنگی هستند و استفاده از دیدگاه‌ها، ایده‌ها و توانمندی‌های آنان باید در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه گفت‌وگو با جوانان باید از سطح جلسات مناسبتی فراتر رفته و به یک رویکرد مستمر در مدیریت اجتماعی تبدیل شود، افزود: شنیدن بدون واسطه دیدگاه‌های جوانان، شناخت دقیق مسائل و دغدغه‌های آنان و فراهم کردن زمینه برای مشارکت واقعی جوانان در تصمیم‌سازی‌ها، از الزامات مدیریت اجتماعی امروز است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر ادامه داد: بخشی از مسائل جوانان در حوزه‌های اشتغال، ازدواج، مسکن، اوقات فراغت، نشاط اجتماعی، مشارکت مدنی، دسترسی به فرصت‌های فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و فناوری‌های نوین قرار دارد که برای هر یک از این موضوعات باید با مشارکت خود جوانان، راهکارهای عملی و قابل اجرا طراحی شود.

ضرورت شناسایی ظرفیت‌های جوانان مستعد

اکبری با اشاره به ظرفیت بالای تشکل‌های جوانان، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مردمی در استان گفت: جوانان نباید صرفاً مخاطب برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی باشند، بلکه باید به عنوان شریک اجتماعی و یکی از ارکان اصلی حل مسائل جامعه در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه‌ها نقش‌آفرینی کنند.

وی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر، تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد و تعامل میان مردم و دستگاه‌های اجرایی و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت اجتماعی جوانان است و در این مسیر، نظرات و پیشنهادهای جوانان می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و اثربخش‌تر منجر شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر همچنین بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های جوانان مستعد در شهرستان‌های مختلف استان تأکید کرد و گفت: بوشهر از جوانانی توانمند، خلاق، مطالبه‌گر و صاحب ایده برخوردار است و باید زمینه‌ای فراهم شود تا این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه استان به کار گرفته شوند.

اکبری خاطرنشان کرد: گفتگو با جوانان یک اقدام تشریفاتی نیست، بلکه فرصتی برای شنیدن واقعی جامعه، شناخت مسائل از نگاه نسل جدید و تبدیل مطالبات به برنامه‌های اجرایی است و استمرار این نشست‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری ارتباطی مؤثرتر میان جوانان و مجموعه مدیریت استان باشد.