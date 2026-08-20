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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۲

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

رژیم صهیونیستی با ادامه نقض آتش‌بس در لبنان، مناطقی از جنوب این کشور را هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رژیم صهیونیستی ارتفاعات «علی الطاهر» و منطقه«الدبشه» و «دوحه کفررمان» را هدف حملات هوایی خود قرار داد.

جزئیات بیشتری درباره خسارت‌های احتمالی این حملات اعلام نشده است.

پیشتر، لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری آمریکا به یک «توافق چارچوب» برای پایان دادن به درگیری‌ها دست یافته بودند. این توافق پس از چند دور مذاکرات میان طرف‌های درگیر و با میانجی‌گری واشنگتن حاصل شد و هدف آن برقراری آتش‌بس و کاهش تنش‌ها در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی عنوان شده بود.

علیرغم این توافق که با انتقادات مختلفی هم مواجه شده است، نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6922656

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