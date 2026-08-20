حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رژیم صهیونیستی ارتفاعات «علی الطاهر» و منطقه«الدبشه» و «دوحه کفررمان» را هدف حملات هوایی خود قرار داد.

جزئیات بیشتری درباره خسارت‌های احتمالی این حملات اعلام نشده است.

پیشتر، لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری آمریکا به یک «توافق چارچوب» برای پایان دادن به درگیری‌ها دست یافته بودند. این توافق پس از چند دور مذاکرات میان طرف‌های درگیر و با میانجی‌گری واشنگتن حاصل شد و هدف آن برقراری آتش‌بس و کاهش تنش‌ها در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی عنوان شده بود.

علیرغم این توافق که با انتقادات مختلفی هم مواجه شده است، نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.