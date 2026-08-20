علیزاده:هنر رهبر شهید انقلاب تربیت ملتی شجاع و بصیر بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیزاده شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیتالله سیدعلی خامنهای (رحمت الله علیه)، که از سوی رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (قدس سره) در صحن پیامبر اعظم (ص) حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به آیه ۲۱۹ سوره بقره، «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا» اظهار کرد: اگر انسان تربیت نشود، هوای نفس بر او غلبه میکند و برخورداری از نعمتهای دنیا میتواند او را به تکبر و خودبرتربینی بکشاند؛ تا جایی که انسانهای دیگر را به استضعاف بکشاند و در نهایت ندای «أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلَی» سر دهد.
خطیب حرم مطهر رضوی افزود: خداوند برای نجات انسان از بند طاغوت، پیامبران و اولیای الهی را فرستاد و دین، طرح و برنامه الهی برای رهایی انسان از قید مستکبران است و تحقق این هدف، نیازمند وجود ولی خدا و امام است.
وی با بیان اینکه ولایت از ارکان اساسی دین است، اظهار کرد: نقش امام این است که زنجیر طاغوت را از پای انسان باز کند و جامعه را به سمت آزادی و هدایت سوق دهد. عزت و اقتدار امروز امت اسلامی، نتیجه عبور از پیچوخمهای فراوان تاریخی و مجاهدت اولیای الهی است.
علیزاده مهمترین رسالت امام در جامعه را رساندن مردم به «مقام تشخیص» دانست و ادامه داد: تبعیت از ولی خدا به معنای منتظر ماندن برای دریافت دستور نیست؛ بلکه امت اسلامی باید ولی خدا را بشناسد و در مسیر او حرکت کند و اگر زمانی دسترسی به ولی خدا ممکن نبود، جامعه باید آنقدر رشد یافته باشد که حق را از باطل تشخیص دهد، در جبهه دشمن قرار نگیرد و به تقویت جبهه حق کمک کند.
خطیب حرم مطهر رضوی هنر بزرگ رهبر شهید انقلاب را تربیت چنین جامعهای عنوان کرد و گفت: پس از شهادت رهبر شهید انقلاب ملت ایران که تربیت شده آن شهید بزرگوار بودند، با حضور گسترده در اجتماعات خیابانی حماسهای تاریخی خلق کردند و این حضور، نشاندهنده رشد و بصیرت ملتی بود که مسیر حق را به خوبی شناختهاند.
وی بیان کرد: اگر خداوند نعمت رهبر شهید را از ما گرفت، نعمت بزرگی به ما عطا کرد که آن نعمت عبارت است از ملتی که پای کار دین ایستاده و با تشخیص و اراده خود از جبهه حق دفاع میکند.
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