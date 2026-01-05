به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، معاون نماینده چین در سازمان ملل متحد در نشست امروز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل درباره ونزوئلا گفت: پکن اقدامات یکجانبه غیرقانونی آمریکا را به شدت محکوم می‌کند.

نماینده پکن اضافه کرد: واشنگتن نفوذ خود را بر چندجانبه‌گرایی و اقدام نظامی را بر تلاش‌های دیپلماتیک اولویت داده است. اقدامات واشنگتن صلح و امنیت را در آمریکای لاتین و سطح بین‌المللی تهدید می‌کند.

وی سپس اضافه کرد که پکن از تجاوز آمریکا به ونزوئلا و ربایش رئیس جمهور قانونی و منتخب این کشور عمیقاً شوکه شده و اقدامات یکجانبه، غیرقانونی و قلدرمآبانه آمریکا را به شدت محکوم می‌کند.