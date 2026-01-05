  1. بین الملل
چین: اقدامات آمریکا صلح و امنیت را در سطح بین‌المللی تهدید می‌کند

معاون نماینده چین در سازمان ملل در نشست شورای امنیت درباره ونزوئلا گفت: اقدامات واشنگتن تهدیدی برای صلح و امنیت در آمریکای لاتین و در سطح بین‌المللی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، معاون نماینده چین در سازمان ملل متحد در نشست امروز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل درباره ونزوئلا گفت: پکن اقدامات یکجانبه غیرقانونی آمریکا را به شدت محکوم می‌کند.

نماینده پکن اضافه کرد: واشنگتن نفوذ خود را بر چندجانبه‌گرایی و اقدام نظامی را بر تلاش‌های دیپلماتیک اولویت داده است. اقدامات واشنگتن صلح و امنیت را در آمریکای لاتین و سطح بین‌المللی تهدید می‌کند.

وی سپس اضافه کرد که پکن از تجاوز آمریکا به ونزوئلا و ربایش رئیس جمهور قانونی و منتخب این کشور عمیقاً شوکه شده و اقدامات یکجانبه، غیرقانونی و قلدرمآبانه آمریکا را به شدت محکوم می‌کند.

    • Amir IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      0 0
      پاسخ
      چه عجب چبن و روسیه متوجه شدن آمریکا و بلوک غرب چه اقدامات پست و پلیدی رو دارن انجام میدن در دنیا و مخصوصا بر ضد بلوک شرق برای منافع و منابع کشورها و چپاوگری و غارت ملت ها و کشورهای مخالف و مقام سیستم امپریالیسم و جهان خوار مستکیر این اتفاق در ونزوئلا بزرگترین تلنگر باید باشه برای کشورها و ملت های مستقل و ازا دیخواه و خودکفا دنیا و بلوک شرق که تمام بیشتر منابع و انرژی در آن هست ، این کار پلید و قلد ر مابانه آمریکا فورا باید با اتحاد کشورهای بلوک شرق محکوم و در نطفه خفه بشه این قانون جنگل

