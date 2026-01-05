رئیس جمهور مکزیک: قاره آمریکا متعلق به احدی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کلودیا شینباوم (Claudia Sheinbaum) رئیس جمهور مکزیک امروز دوشنبه در اشاره به تجاوز آمریکا به کشور مستقل ونزوئلا بر خلاف تمامی معیارها و موازین بین المللی اعلام کرد: اقدام نظامی یکجانبه (از سوی آمریکا) در ونزوئلا نمیتواند مبنای روابط بین کشورها باشد.
رئیس جمهور مکزیک ادامه داد: ما دخالت در امور داخلی کشورها را رد میکنیم. ما تأکید میکنیم که قاره آمریکا متعلق به احدی نیست. حاکمیت کشورها و حق تعیین سرنوشت مردم باید محترم شمرده شود.
کلودیا شینباوم سپس اضافه کرد: ما با واشنگتن همکاری میکنیم تا از رسیدن مواد مخدر به مردم خود جلوگیری کنیم. دخالت در امور کشورهای دیگر نه دموکراسی، نه رفاه و نه ثبات را برای مردم آنها به ارمغان میآورد.
