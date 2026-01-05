به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رشیده طلیب نماینده کنگره آمریکا امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: ترامپ وعده جنگ بی‌پایان را می‌دهد و تهدید به حملات غیرقانونی بیشتر به ونزوئلا می‌کند.

نماینده کنگره آمریکا در این خصوص اضافه کرد: ترامپ تهدید به حملات جدید به تعداد زیادی از کشورها می‌کند. من در کنار مردم آمریکا در برابر این جنگ امپریالیستی که با هدف تسلط بر همسایگان ما صورت می‌گیرد، می‌ایستم.

رشیده طلیب سپس اضافه کرد: این جنگ امپریالیستی با هدف تسلط بر همسایگان ما و سرقت منابع آنها برای ایجاد سودهای هنگفت در ازای میلیاردرها دلار انجام می‌شود.