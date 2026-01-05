  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۰۱

اظهارات مداخله‌جویانه نتانیاهو درباره ایران

اظهارات مداخله‌جویانه نتانیاهو درباره ایران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی به تکرار ادعاهای خود علیه ایران پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: دیدارم با ترامپ، ششمین دیدار با وی از زمان ریاست جمهوری اش بود، ما همکاری میان خود را نسبت به گذشته بیشتر تقویت خواهیم کرد. ترامپ بر پایبندی خود به خلع سلاح حماس و خلع سلاح غزه تاکید کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: من و ترامپ درباره بازگرداندن جسد آخرین اسیر اسرائیلی از غزه صحبت کردیم.

نتانیاهو مدعی شد: موضع من و ترامپ خیلی صریح و آشکار است، ما هرگز به ایران اجازه نوسازی برنامه هسته ای یا بازسازی صنعت موشکهای بالستیک را نخواهیم داد. من و ترامپ در خصوص ایران موضع مشترک داریم و هرگز اجازه غنی سازی را به آن نخواهیم داد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر با مداخله در امور ایران مدعی شد: ما می بینیم که تظاهرات در ایران در حال گسترش است،‌ ما در اسرائیل در کنار مردم ایران! در نبردشان برای عدالت و آزادی هستیم. چه بسا ما اکنون در دوران سرنوشت سازی قرار داریم که ممکن است ملت ایران، سرنوشت خود را تعیین کند.

نتانیاهو ادعا کرد: در جریان جنگ تصمیمات مهمی در برابر فشارهای خارجی و داخلی گرفتیم. دولت من تصمیم مهم و بزرگی برای حمله به ایران گرفت تا تهدیداتی مانند برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک را از بین ببرد.

وی گفت: اگر مورد حمله ایران قرار بگیریم تبعات آن بسیار خطرناک خواهد بود.

نتانیاهو افزود: با مقامات دولت آمریکا درباره موضوعات زیادی اتفاق نظر داریم و این با وجود اختلاف دیدگاه درباره برخی موضوعات است. ما از تصمیم رئیس جمهور آمریکا و عملیات آن در ونزوئلا حمایت می کنیم.

کد خبر 6714749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسین IR ۲۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      1 2
      پاسخ
      خدا تا کی صبر می کنه و این نتانیاهوی نجاست رو چرا نابود نمی کنه ؟! ایران تا کی خویشتن داری میخواد کنه بزنید این جرثومه فساد رو نابود کنید ننگ بر برخی اعراب ترسو
    • احمدخداجو IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      1 2
      پاسخ
      فقط امتحان کن و ببین چطور دره جهنم را به روی خودت و همراهانت باز می کنی در سرزمین های اشغالی.
    • IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      1 2
      پاسخ
      یک روز خوابش رو هم نمی دید که سرزمین های اشغالی زیر غرش موشک‌های ایرانی بلرزد و دنبال سوراخ موش باشد . ترامپ خود شیفته باعث شروع جریانی شد که پایانش را شیرمردان ایرانی تعیین می کنند .
    • IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      0 2
      پاسخ
      یک روز خوابش رو هم نمی دید که سرزمین های اشغالی زیر غرش موشک‌های ایرانی بلرزد و دنبال سوراخ موش باشد . ترامپ خود شیفته باعث شروع جریانی شد که پایانش را شیرمردان ایرانی تعیین می کنند .
    • محمد IR ۰۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      0 2
      پاسخ
      تمام چرندیات این دلقک خیمه شب باز صهبونیسم ها نقض حقوق و قوانین و بازگشت به قانون جنگل هست.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه