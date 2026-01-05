به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: دیدارم با ترامپ، ششمین دیدار با وی از زمان ریاست جمهوری اش بود، ما همکاری میان خود را نسبت به گذشته بیشتر تقویت خواهیم کرد. ترامپ بر پایبندی خود به خلع سلاح حماس و خلع سلاح غزه تاکید کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: من و ترامپ درباره بازگرداندن جسد آخرین اسیر اسرائیلی از غزه صحبت کردیم.

نتانیاهو مدعی شد: موضع من و ترامپ خیلی صریح و آشکار است، ما هرگز به ایران اجازه نوسازی برنامه هسته ای یا بازسازی صنعت موشکهای بالستیک را نخواهیم داد. من و ترامپ در خصوص ایران موضع مشترک داریم و هرگز اجازه غنی سازی را به آن نخواهیم داد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر با مداخله در امور ایران مدعی شد: ما می بینیم که تظاهرات در ایران در حال گسترش است،‌ ما در اسرائیل در کنار مردم ایران! در نبردشان برای عدالت و آزادی هستیم. چه بسا ما اکنون در دوران سرنوشت سازی قرار داریم که ممکن است ملت ایران، سرنوشت خود را تعیین کند.

نتانیاهو ادعا کرد: در جریان جنگ تصمیمات مهمی در برابر فشارهای خارجی و داخلی گرفتیم. دولت من تصمیم مهم و بزرگی برای حمله به ایران گرفت تا تهدیداتی مانند برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک را از بین ببرد.

وی گفت: اگر مورد حمله ایران قرار بگیریم تبعات آن بسیار خطرناک خواهد بود.

نتانیاهو افزود: با مقامات دولت آمریکا درباره موضوعات زیادی اتفاق نظر داریم و این با وجود اختلاف دیدگاه درباره برخی موضوعات است. ما از تصمیم رئیس جمهور آمریکا و عملیات آن در ونزوئلا حمایت می کنیم.