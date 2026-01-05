انگلیس: گرینلند بخشی از دانمارک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ایوت کوپر»، وزیر خارجه انگلیس تأکید کرد که گرینلند بخشی از دانمارک است و آینده این منطقه باید توسط مردم گرینلند و دانمارک تعیین شود.

وی افزود: هیچ فرد یا کشور خارجی نمی‌تواند درباره آینده آن تصمیم بگیرد و تصمیم نهایی باید توسط مردم گرینلند و دولت دانمارک اتخاذ شود.

وزیر خارجه انگلیس در بخش دیگری از سخنانش گفت که این کشور طرفی از درگیری در ونزوئلا نیست.

وی اظهار داشت: دانمارک عضو ناتو است و هیچ اقدام نظامی علیه آن صورت نخواهد گرفت.

وزیر خارجه انگلیس تصریح کرد: ما هیچ اقدام نظامی در گرینلند نمی‌بینیم و این اتفاق نخواهد افتاد، زیرا دانمارک عضو ناتو است.

وی مدعی شد که نظام مادورو در بی‌ثباتی که در کلمبیا رخ داد، از طریق اقدامات مجرمانه نقش داشته است.

وزیر خارجه انگلیس گفت: معتقدیم باید انتقال به سمت دموکراسی در ونزوئلا صورت گیرد و همه احزاب مخالف و بازیگران کلیدی در آن مشارکت داشته باشند.

رئیس‌جمهور آمریکا روز گذشته در مصاحبه با آتلانتیک گفت که آمریکا پس از ونزوئلا به گرینلند نیز نیاز دارد.

او تاکید کرد که کاراکاس ممکن است آخرین کشوری نباشد که قربانی مداخله واشنگتن می‌شود.

«مته فردریکسن»، نخست‌وزیر دانمارک در واکنش به این اظهارات دونالد ترامپ درباره خرید یا الحاق جزیره گرینلند تأکید کرد که آمریکا هیچ حقی برای تصاحب یا الحاق هیچ‌یک از سه قلمرو وابسته به پادشاهی دانمارک را ندارد و باید از هرگونه تهدید و فشار غیرقانونی خودداری کند.