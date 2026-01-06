معاون ترامپ: گرینلند به آمریکا تعلق دارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یکی از معاونان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: گرینلند به آمریکا تعلق دارد.
معاون ترامپ افزود: دولت آمریکا اگر بخواهد میتواند این منطقه را به دست آورد.
رئیسجمهور آمریکا چندی قبل در مصاحبه با آتلانتیک، گفت که آمریکا پس از ونزوئلا، به گرینلند نیز نیاز دارد. او تاکید کرد که کاراکاس ممکن است آخرین کشوری نباشد که قربانی مداخله واشنگتن میشود.
تحلیلگران معتقدند این موضعگیری، نمونهای دیگر از رویکرد فشار و مداخله واشنگتن در مناطق حساس و استراتژیک جهان به شمار میآید. این در حالی است که کشورهایی نظیر دانمارک و انگلیس به این ادعای آمریکا واکنش نشان دادهاند.
