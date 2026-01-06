بیانیه مشترک سران اروپا در مخالفت صریح با چشم طمع ترامپ به گرینلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، مرتس صدراعظم آلمان، ملونی نخست وزیر ایتالیا، تاسک نخست وزیر لهستان، سانچز نخست وزیر اسپانیا، استارمر نخست وزیر انگلیس و فردریکسن نخست وزیر دانمارک امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای مشترک به چشم طمع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به گرینلند واکنش نشان دادند.

در بیانیه مشترک صادره از سوی این مقامات اروپایی در این خصوص آمده است: امنیت قطب شمال همچنان یک اولویت کلیدی برای اروپا به شمار می‌آید و برای امنیت بین‌المللی و فراآتلانتیک نیز حیاتی است. ناتو به روشنی اعلام کرده است که منطقه قطب شمال یک اولویت است و متحدان اروپایی در حال افزایش حضور خود در آن هستند.

بیانیه مشترک مقامات اروپایی مذکور در این خصوص اضافه می‌کند: ما و بسیاری از متحدان دیگر، حضور، فعالیت‌ها و سرمایه گذاری‌های خود را افزایش داده‌ایم تا قطب شمال را امن نگه داریم و موجب بازدارندگی دشمنان شویم. پادشاهی دانمارک شامل گرینلند - بخشی از ناتو محسوب می‌شود.

مقامات اروپایی مذکور سپس افزودند: بنابراین، امنیت در قطب شمال باید به صورت جمعی و با همکاری متحدان ناتو از جمله آمریکا، با رعایت اصول منشور سازمان ملل، از جمله حاکمیت، تمامیت ارضی و مصونیت مرزها محقق شود. این موارد اصول جهانی هستند و ما از دفاع از آنها دست نخواهیم کشید. ایالات متحده، به عنوان متحد ناتو و از طریق توافق دفاعی بین پادشاهی دانمارک و آمریکا در سال ۱۹۵۱، شریک اساسی در این مسیر است. گرینلند متعلق به مردم آن است. دانمارک و گرینلند و فقط آنها، حق دارند در مورد مسائل مربوط به دانمارک و گرینلند تصمیم بگیرند.