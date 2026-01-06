روسیه: آیا بعد از گرینلند نوبت کانادا است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، کریل دیمیتریف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های اقتصادی و مذاکره کننده ارشد این کشور در رایزنی‌های مرتبط با حل و فصل بحران در اوکراین امروز سه شنبه در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: در مورد گرینلند، به نظر می‌رسد که تصمیمی گرفته شده است.

مذاکره کننده ارشد مسکو در رایزنی‌های مرتبط با حل و فصل بحران در اوکراین در این خصوص اضافه کرد: آیا کانادا کشور بعدی است؟

«مته فردریکسن» نخست‌وزیر دانمارک پیشتر در مصاحبه مطبوعاتی خود در واکنش به تهدیدات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اشغال گرینلند گفت: این تهدیدات باید جدی گرفته شوند. هدف قرار دادن یک کشور عضو ناتو از سوی یکی دیگر از اعضای این پیمان می‌تواند پایه‌های آن را از بین ببرد.

وی بیان کرد که هر حمله نظامی از سوی آمریکا علیه گرینلند باعث می‌شود همه چیز از جمله پیمان ناتو متوقف شود و نظام امنیتی غرب به صورت کامل از بین برود.

رئیس‌جمهور آمریکا چندی قبل در مصاحبه با آتلانتیک، گفت که آمریکا پس از ونزوئلا، به گرینلند نیز نیاز دارد.

او تاکید کرد که کاراکاس ممکن است آخرین کشوری نباشد که قربانی مداخله واشنگتن می‌شود. این در حالی است که دانمارک بارها تاکید کرده گرینلند تحت حاکمیت این کشور قرار دارد.