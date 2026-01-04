به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «مته فردریکسن» نخست‌وزیر دانمارک در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره خرید یا الحاق جزیره گرینلند، تأکید کرد که آمریکا هیچ حقی برای تصاحب یا الحاق هیچ‌یک از سه قلمرو وابسته به پادشاهی دانمارک ندارد و باید از هرگونه تهدید و فشار غیرقانونی خودداری کند.

رئیس‌جمهور آمریکا امروز در مصاحبه با آتلانتیک، گفت که آمریکا پس از ونزوئلا، به گرینلند نیز نیاز دارد. او تاکید کرد که کاراکاس ممکن است آخرین کشوری نباشد که قربانی مداخله واشنگتن می‌شود.

تحلیلگران معتقدند این موضع‌گیری، نمونه‌ای دیگر از رویکرد فشار و مداخله‌جویانه واشنگتن در مناطق حساس و استراتژیک جهان به شمار می‌آید.