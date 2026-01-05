استارمر: فقط گرینلند و دانمارک باید آینده گرینلند را تعیین کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «کر استارمر»، نخست وزیر انگلیس امروز دوشنبه در سخنانی در واکنش به تهدیدات ترامپ علیه گرینلند اعلام کرد: گرینلند و دانمارک باید آینده گرینلند را تعیین کنند، نه هیچ فرد دیگری.

نخست وزیر انگلیس گفت که در دفاع از گرینلند در کنار دانمارک ایستاده است. بگذارید در مورد گرینلند کاملاً صریح باشم- آینده گرینلند به گرینلند و پادشاهی دانمارک بستگی دارد. دانمارک متحد نزدیک اروپایی و یک متحد نزدیک ناتو است و بنابراین آینده باید برای گرینلند، برای پادشاهی دانمارک، و فقط برای گرینلند و پادشاهی دانمارک باشد.

«کر استارمر»، در خصوص تجاوز آمریکا به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهور منتخب و قانونی این کشور به همراه همسرش نیز گفت: ونزوئلا به یک گذار مسالمت آمیز به دموکراسی نیاز دارد.

وی بدون محکوم کردن تجاوز آشکار آمریکا به کشور مستقل ونزوئلا گفت که واشنگتن باید توجیه خود برای این اقدام را ارائه دهد!

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز یکشنبه در مصاحبه با آتلانتیک اعلام کرد: اگر «دلسی رودریگز» معاون رئیس جمهور ونزوئلا تصمیمات درستی نگیرد، هزینه بسیار بیشتری نسبت به مادورو خواهد پرداخت. وی ممکن است نفر بعدی باشد. پس از ونزوئلا، آمریکا به گرینلند نیز نیاز دارد. کاراکاس ممکن است آخرین کشوری نباشد که قربانی مداخله واشنگتن می‌شود.