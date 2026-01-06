به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرده تعداد زیادی از تانک های این رژیم در جریان جنگ غزه آسیب دیده اند.

بر اساس این گزارش، تانک های آسیب دیده ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر به چرخه استفاده برنگشته اند به همین دلیل تل آویو تصمیم گرفته برنامه خود را برای فروش تانک های قدیمی این رژیم به کشورهای حوزه بالکان و آمریکای لاتین لغو کند چرا که به شدت به این تانک ها بعد از جنگ غزه نیاز دارد.

ارتش رژیم صهیونیستی علاوه بر این مشکل با بحران شدید کمبود نیروی انسانی نیز رو به رو است.